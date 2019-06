Liderul mondial in domeniul pantofilor comozi purtati zi de zi a precizat ca in 2020 va produce in China mai putin de 10% din produsele destinate pietei americane, comparativ cu aproximativ 30% in prezent. In plus, Crocs a estimat ca va suporta costuri de cinci milioane de dolari anul viitor, plecand de la ipoteza unor tarife vamale suplimentare de 25% care vor intra in vigoare la 1 august.

'Mixul nostru de productie reflecta necesitatea de a realiza un echilibru intre necesitatea de a creste gradual oferta pentru a face fata cererii si necesitatea continuarii eforturilor destinate reducerii…