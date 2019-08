SUA - China, război comercial. Trump: Vom discuta foarte serios 'Ei vorbesc serios', a declarat Trump, mentionand ca au existat doua discutii in cursul noptii initiate de partea chineza, in care aceasta a indicat ca doreste sa revina la masa negocierilor.



'Vom incepe sa discutam foarte serios', a afirmat el, in marja summitului G7 de la Biarritz.



'Cred ca vom avea o intelegere pentru ca acum negociem in termeni corecti', le-a declarat Trump reporterilor. 'Aceasta este prima data cand ii vad ca vor cu adevarat sa facem o intelegere. Si acesta este intr-adevar un pas pozitiv', a spus presedintele american.



