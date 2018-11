SUA - China, război comercial. Președintele Xi, apel către celelalte țări Xi a promis masurile respective la deschiderea primei expozitii internationale pentru importurile in China, care are loc saptamana aceasta la Shanghai. Cu aceeasi ocazie, transmite Xinhua, presedintele a aratat ca importurile de bunuri si servicii pe piata chineza sunt estimate la peste 30 de miliarde de dolari, respectiv peste 10 miliarde de dolari in urmatorii 15 ani.



Liderul de la Beijing a cerut tuturor tarilor sa se opuna protectionismului si a promis ca tara sa va accelera deschiderea in domeniile educatiei, culturii si telecomunicatiilor si totodata va proteja interesele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

