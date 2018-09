Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, ar putea anunța inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial,…

- Donald Trump a "decis sa impuna taxe vamale pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari", a scris Washington Post, adaugand ca anuntul ar putea interveni "in cateva zile". Cotidianul Wall Street Journal intrevede si el un anunt pentru zilele care urmeaza. Citand…

- Ministerul de Finante a prezentat noile taxe vamale cuprinse intre 5% si 25% la 5.207 de bunuri importate din SUA.Perioada de implementare a noilor tarife depinde de actiunile Statelor Unite, se arata intr-un comunicat separat al Ministerului Comertului din China.Printre bunurile…

- Administratia Trump intentioneaza sa ridice la 25% taxele vamale asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, au anuntat miercuri responsabili de pe langa reprezentantul american pentru comert (USTR), relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Preşedintele (Donald Trump)…

- Administratia Trump intentioneaza sa ridice la 25% taxele vamale asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, au anuntat miercuri responsabili de pe langa reprezentantul american pentru comert (USTR), relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Presedintele (Donald Trump)…

- Administrația Donald Trump intenționeaza sa creasca de la 10% la 25% nivelul noilor taxe vamale impuse in cazul unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, in incercarea de a forța Beijingul sa ofere concesii comerciale, a declarat o sursa familiara cu planul autoritaților SUA,…

- Donald Trump a declarat ca este pregatit sa impuna noi tarife vamale pentru importuri din China in valoare de 500 de miliarde dolari, amenintand sa escaladeze actualul conflict comercial cu statul asiatic si trimitand unde de soc pe pietele financiare ...

- Administratia Trump a anuntat ca SUA vor impune tarife vamale pentru mai multe bunuri de import din China in valoare de pana la 200 de miliarde de dolari, transmite CNBC. Miscarea aceasta vine in urma represaliilor din partea Chinei, spun persoane familiare cu situatia, potrivit jurnalistilor…