SUA-China, acord comercial. Trump: Încasăm miliarde și miliarde "Cred ca vom putea incheia un acord cu China", a declarat presedintele in cursul unui briefing de presa vineri la Casa Alba, cu cateva zile inainte de primele discutii, luni, la Beijing, intre inalti functionari americani si chinezi. "Vom vedea ce se va intampla, nu se stie niciodata cu o negociere", a admis el. "Avem o negociere comerciala masiva in acest moment cu China, presedintele Xi (Jinping) este foarte implicat, ca si mine. Negociem la cel mai inalt nivel si merge foarte bine", a subliniat omul de afaceri, dupa o reuniune cu democratii din Congres pentru a incerca - fara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

