Stiri pe aceeasi tema

- Fosta analista militara americana Chelsea Manning a declarat ca nu este dispusa sa raspunda la intrebarile justitiei din SUA privind fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, chiar daca acest refuz ar putea insemna o noua condamnare la inchisoare, relateaza AFP. Chelsea Manning, care a stat deja sapte ani…

- La 8 martie, Chelsea Manning a fost incarcerata pentru ultraj la adresa justitiei, dupa ce a refuzat sa depuna marturie in fata unui mare juriu insarcinat cu ancheta asupra WikiLeaks si a fondatorului sau, caruia i-a transmis in 2010 o multime de documente confidentiale. Eliberarea sa intervine la…

- Declaratii de dragoste la inchisoare. Actrita americana Pamela Anderson l-a vizitat la penitenciar pe fondatorul Wikileaks, Julian Assange, si le-a declarat apoi jurnalistilor ca il iubeste. Artista le-a cerut oamenilor sa-l sustina pe Assange, despre care spune ca e nevinovat.

- Un tribunal britanic l-a condamnat, miercuri, pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, la un an si doua saptamani de inchisoare pentru ca nu a respectat termenii eliberarii conditionate, el ascunzandu-se in Ambasada Ecuadorului din Londra acum sapte ani.

- Un tribunal britanic l-a condamnat, miercuri, pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, la un an si doua saptamani de inchisoare pentru ca nu a respectat termenii eliberarii conditionate, el ascunzandu-se in Ambasada Ecuadorului din Londra acum sapte ani, scrie New York Times.

- Unul dintre prietenii lui Julian Assange a susținut ca fondatorul WikiLeaks a fost transferat la "Guantanamo-ul britanic", scrie Bloomberg, adaugand ca unitatea l-a gazduit pe mana dreapta a lui bin Laden.

- "Ne asteptam ca toate autoritatile relevante sa garanteze ca dreptul dlui Assange la un proces corect va fi respectat de autoritati, inclusiv in cadrul oricaror proceduri de extradare ce ar putea avea loc", a declarat purtatoarea de cuvant Ravina Shamdasani, intr-o declaratie de presa la Geneva.…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, arestat joi la Londra in urma unei cereri de extradare prezentate de Washington, este inculpat in SUA pentru asociere infractionala in vederea comiterii de ''piraterie informatica'', a anuntat Departamentul Justitiei american, potrivit AFP. In cazul…