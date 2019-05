Fosta analista militara americana Chelsea Manning a declarat ca nu este dispusa sa raspunda la intrebarile justitiei din SUA privind fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, chiar daca acest refuz ar putea insemna o noua condamnare la inchisoare, relateaza AFP. Chelsea Manning, care a stat deja sapte ani in inchisoare pentru ca a transmis peste 750.000 de documente diplomatice si militare catre WikiLeaks in 2010, a fost trimisa dupa gratii, la 8 martie pentru ''ultraj la adresa justitiei'' deoarece a refuzat sa depuna marturie in fata unui mare juriu format pentru a-l ancheta pe Julian…