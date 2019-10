Stiri pe aceeasi tema

- "Intervenția în Orientul Mijlociu a fost cea mai proasta decizie din istoria Statelor Unite", a afirmat miercuri Donald Trump, la trei zile dupa ce a anunțat retragerea trupelor americane din sectoarele apropiate de granița turca, în nordul Siriei, scrie AFP.Acest anunț…

- "Ei incercau sa stabileasca o intalnire, dar el dorea sa fie ridicate sanctiunile (...). Rouhani a dorit o intalnire la ONU. El a vrut sa fie ridicate sanctiunile sau partial ridicate si am spus nu", a declarat Trump reporterilor vineri in fata Casei Albe.Au existat speculatii intense in…

- Cei care doresc sa emigreze in Statele Unite pot aplica la Loteria Vizelor, anunta Ambasada Statelor Unite. Cererile de inregistrare pentru programul 2021 pot fi trimise incepand de miercuri, 2 octombrie orele 19.00 și pana marți, 5 noiembrie orele 19:00 (ora Romaniei). Programul cuprinde cerințe noi.…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat marti Statele Unite ca sunt principalul sustinator al terorismului in Orientul Mijlociu extins, intr-o declaratie pentru o televiziune americana in timpul vizitei la New York pentru Adunarea Generala a ONU, relateaza DPA. "Din pacate, America este sustinatorul…

- Statele Unite cred ca deteriorarea relatiilor dintre Coreea de Sud si Japonia - ambele tari aliate ale Washingtonului - a atins in prezent un punct critic, dar considera ca recentele exercitii militare ale Seulului nu au contribuit la imbunatatirea situatiei, a declarat marti un inalt oficial din cadrul…

- Pacea cu Iranul este mama pacii si razboiul cu Iranul este mama tuturor razboaielor, a declarat marti presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs transmis in direct de televiziunea de stat. Rouhani a avertizat încă o dată că transportul maritim ar putea să nu fie sigur…

- Coreea de Nord a lansat miercuri dimineata mai multe proiectile neidentificate în largul coastei sale de est, la mai puțin de o saptamâna lansarea altor rachete balistice, a informat agenția sud-coreeana de știri Yonhap, citând Sefii de Stat Major ai armatei sud-coreene (JCS), potrivit…

- Trei romani – Teodor Laurentiu Costea, Robert Codrut Dumitrescu si Cosmin Draghici, toti ploiesteni – au fost condamnati la inchisoare in Statele Unite pentru acuzatii de conspiratie de frauda informatica, frauda informatica si furt de identitate in forma agravata, potrivit Agerpres. Schema lor de actiune…