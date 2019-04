Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul german Martin Kriener este acuzat de ingerința in afacerile interne ale Venezuelei, dupa ce s-a deplasat personal la aeroportul internațional din Maiquetia pentru a lua parte la intoarcerea triumfala in țara, dupa un turneu in țari latino-americane, a liderului opoziției, președintele interimar…

- Statele Unite ale Americii se pregatesc sa invadeze Venezuela cu trupe desfasurate in tara vecina Columbia, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Nikolai Patrusev, intr-un interviu pentru un ziar rusesc, publicat marti. "Statele Unite pregatesc o invadare militara a unui…

- Alti 11 militari venezueleni au traversat frontiera spre Columbia in ultimele 24 de ore, au anuntat luni serviciile pentru migratie columbiene, ridicand la 167 numarul dezertorilor din aceasta tara, relateaza AFP.Cel putin cinci soldati, dintre care unul imbracat in civil, au traversat…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al tarii, a lansat joi un apel catre papa Francisc sa joace un rol de mediere in criza politica din tara sa, dupa ce rivalul sau, presedintele Nicolas Maduro, i-a adresat o invitatie similara suveranului pontif, transmite…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, le-a cerut sambata tuturor tarilor sa puna capat tranzactiilor lor financiare cu regimul venezuelean al lui Nicolas Maduro, oficialul american exprimandu-se in cadrul unei intalniri cu presa, pe marginea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Spania, Franta si Germania i-au dat un termen de opt zile presedintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a convoca alegeri, in caz contrar ele il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido drept ''presedinte'' al Venezuelei care sa organizeze scrutinul respectiv, relateaza AFP si Reuters.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica in tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat intr-un comunicat serviciile vicepresedintelui american, transmite France Presse.…