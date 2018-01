Stiri pe aceeasi tema

- SUA au cerut marti Iranului sa ridice restrictiile de utilizare a retelelor de socializare Instagram si Telegram si au recomandat cetatenilor iranieni sa utilizeze retelele virtuale private (VPN) pentru a...

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, luni, ca pentru Iran a venit „vremea schimbarii”, dupa protestele violente din ultimele zile. „Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda unui acord foarte prost facut cu ei de administratia Obama. Marele popor iranian a fost reprimaT ani de zile. Sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA. "In…

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a preluat mandatul la 20 ianuarie 2017 si a garantat ca rachetele nord-coreene nu vor atinge teritoriul american, iar abordarea denumita "rabdare strategica" va fi schimbata. Intre timp, Coreea de Nord a efectuat zece teste cu rachete balistice si un test nuclear.

- `Invatati din reforma fiscala pe care presedintele Donald Trump tocmai a dus-o la bun sfarsit`, susține omul de afaceri romano-american, George Mioc. Intr-o postare pe Facebook el face o demonstrație și un apel catre politicienii romani sa se uite atent la ce a facut președintele Donald Trump și…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ‘Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus președintele american.…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni dimineata ca 'ii pare foarte rau' pentru fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, inculpat vineri pentru ca a mintit FBI in legatura cu convorbirile sale cu ambasadorul Rusiei in SUA, informeaza AFP.'Imi pare…

- Președintele american Donald Trump a incercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordandu-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el insuși indoielile privind soarta șefului diplomației, transmite AFP. …

- Presedintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fata camerelor reunite ale Congresului pentru traditionalul discurs privind Starea Uniunii, a anuntat joi presedintele Camerei reprezentantilor, Paul Ryan, transmit AFP si EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face bilantul progreselor…

- Președintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista și modalitațile de dezvoltare a relațiilor bilaterale, a anunțat miercuri Casa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca a realizat mai multe obiective decat oricare alt presedinte american in primele zece luni de mandat, in timp ce Partidul Democrat s-a folosit de "scuza falsa" numita Rusia pentru pierderea alegerilor din 2016, relateaza site-ul televiziunii CNN."Din…

- Imediat dupa seismul produs pe 12 noiembrie in vestul Iranului, celebrul fost fotbalist Ali Daei a lansat un apel la donatii adresat celor aproape trei milioane de persoane care ii urmaresc postarile pe reteaua de socializare online Instagram. In doar o saptamana, a reusit sa colecteze peste 60…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Congresul american a adoptat joi cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea ei, marți, în…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a sosit miercuri seara la Bucuresti, avionul sau facand o oprire tehnica la intoarcerea din turneul asiatic, unde l-a insotit pe presedintele SUA Donald Trump. Conform unor surse diplomatice, ministrul de Externe Teodor Melescanu ar urma sa aiba o intrevedere…

- Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca cu furie pe președintele american, care a evocat saptamana trecuta in fața Adunarii Naționale (parlamentul) de la Seul o 'dictatura cruda' in Coreea de Nord, afirmand ca acesta merita pedeapsa cu moartea și acuzandu-l de lașitate pentru…

- Regimul dicatorial din Coreea de Nord a anunțat miercuri ca președintele SUA Donald Trump trebuie „condamnat la moarte" dupa ce l-a jignit pe liderul suprem Kim Jong-un. Principalul ziar de stat din Coreea de Nord l-a criticat în termeni duri pe Donald Trump pentru insultele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a numit luni un fost sef al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, la conducerea Ministerului Sanatatii, informeaza AFP. "Ma bucur sa anunt ca il numesc pe Alex Azar viitor secretar al sanatatii. El va fi o stea pentru imbunatatirea ingrijirilor…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Iranul va deveni "o noua Coree de Nord" daca SUA vor face sa esueze acordul nuclear semnat cu Teheranul in 2015, a atentionat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat joi in saptamanalul american Time, informeaza AFP.In interviu, Emmanuel Macron povesteste ca a incercat…

- Președintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de prinți, miniștri și oameni de afaceri arestați pentru corupție in Arabia Saudita ca au ''muls'' țara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman și prințului moștenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara…

- Fostul sef al diplomatiei americane, John Kerry, a cerut luni Congresului SUA sa evite 'o greseala uriasa si istorica' prin 'distrugerea' acordului nuclear iranian la negocierea caruia a participat si fostul secretar de stat american, relateaza AFP. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe…

- Presedintele american Donald Trump i-a distrat pe internauti dupa ce a fost fotografiat in timp ce varsa furios o punga intreaga cu hrana pentru pesti intr-un iaz cu crapi koi. Presedintele american si premierul japonez, Shinzo Abe, au inceput mai intai sa arunce firimituri din punga in iaz, deasupra…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, incident foarte rar in arhipelag. Totul se intampla in contextul in care președintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta țara.

- Presedintele american, Donald Trump, a plecat, alaturi de sotia sa, intr-un turneu-maraton in Asia. Seful de la Casa Alba a preferat pentru inceput sa faca o oprire si pe insula Hawaii. Sotii Trump au participat la o intalnire cu comandamentul fortelor militare din Pacific.

- Presedintele american Donald Trump a inceput sambata seria de 11 zile de vizite oficiale in Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine, fiind cel mai lung turneu in Asia efectuat de catre un presedinte american in ultimii 25 de ani.

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul de acordare a vizelor din SUA, in urma atentatului de marti de la New York, soldat cu opt morti, dand vina pe democrati si indemnand la adoptarea unui program "bazat pe merit" de primire a imigrantilor in Statele Unite, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump nu va vizita, in cursul turneului pe care il va incepe vineri in Asia, zona demilitarizata (DMZ) care separa cele doua Corei, a confirmat marti un oficial al Casei Albe, citat de Reuters si AFP.'Presedintele nu va vizita DMZ. Nu va fi timp suficient', a indicat,…

- Administrația președintelui american Donald Trump se opune unui controversat proiect de lege israelian care, potrivit criticilor, ar echivala cu o anexare de facto a coloniilor evreiești din jurul Ierusalimului, a declarat - duminica - un responsabil american, citat de AFP. Premierul israelian…

- Președintele american Donald Trump a aprobat joi publicarea a mii de dosare privind asasinarea președintelui american John F. Kennedy, dar a amanat dezvaluirea unor documente "sensibile", au indicat responsabili ai administrației sale, citați de AFP. Se aștepta publicarea…

- O imagine cu o creatura bizara a ajuns virala pe retelele de socializare. Insecta cu tentacule sub forma unor coarne de diavol, a fost filmata pe podeaua unui apartament din Indonezia. Clipul postat de Gandik, un utilizator din Kebumen, s-a raspindit in mediul online cu viteza luminii. Oamenii au…

- Israelul va fi oricand gata de o actiune pentru a se asigura ca Iranul nu va achizitiona armament nuclear, a tinut sa precizeze seful serviciilor secrete. "Daca eforturile internationale conduse de presedintele american Donald Trump nu vor reusi sa opreasca Iranul de a dobandi capacitati nuclare,…

- Premierul japonez Shinzo Abe si presedintele american Donald Trump au convenit luni, in cadrul unei convorbiri telefonice, sa coopereze pentru a creste presiunea asupra Coreei de Nord, a declarat Yasutoshi Nishimura, un adjunct al secretarului cabinetului nipon, relateaza Reuters.

- Cinci fosti presedinti ai Statelor Unite ale Americii, intr-o rara demonstratie de unitate, au urcat unul langa altul sambata pe scena unui concert din Texas organizat in sprijinul strangerii de fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul tarii si zona Caraibelor.Barack Obama,…

- Pozitia SUA privind Iranul si Coreea de Nord 'face si mai necesara' unitatea europenilor, a afirmat vineri presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la incheierea Consiliului European de la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele francez a salutat sprijinul unanim al celor 28 de membri ai UE care s-au…

- Presedintele american Donald Trump a contestat miercuri informatiile conform carora el ar fi evocat, in cadrul unei reuniuni care a avut loc vara aceasta, o marire de zece ori a arsenalului nuclear american, si a mentionat pentru prima data posibilitatea de a solicita retragerea licentei televiziunilor…

- Președintele SUA a avertizat cele doua posturi, dar si alte retele de televiziune care difuzeaza informatii nefavorabile cu retragerea licentelor de emisie. NBC News a relatat ca Rex Tillerson l-a numit pe Donald Trump "imbecil" si ca presedintele SUA a propus in iulie suplimentarea in mod…

- Donald Trump, presedintele SUA, nu crede ca secretarul de Stat, Rex Tillerson, l-a numit "imbecil", sugerand insa ca, daca intr-adevar a fost catalogat in acest fel, il poate invinge intr-un test privind nivelul inteligentei. Intr-un interviu acordat revistei Forbes, Donald Trump a fost…

- Presedintele american, Donald Trump, si sotia sa, Melania, au ajuns miercuri dimineata (ora locala) la Las Vegas, oras unde vor ramane circa trei ore, timp in care vor vizita la spital raniti in atacul de duminica noaptea si se vor intalni cu personalul fortelor de securitate si al serviciilor de…

- Donald Trump a vizitat teritoriul american Puerto Rico, care a fost devastat de uraganul Maria, dupa mai multe zile in care a fost criticat pentru reacția sa in urma dezastrului. Președintele american nu a reușit sa indrepte situația, ci din contra. El a incercat sa mininalizeze situația, facand comparație…