Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a denuntat luni o actiune 'ilegala' a Rusiei, dupa capturarea in acest weekend a trei nave ucrainene, subliniind ca acest comportament face 'imposibila' o 'relatie normala' intreb Washington si Moscova, informeaza AFP.'Asa cum a spus presedintele…

- Președintele iranian, Hassan Rouhani, a exprimat miercuri punctul sau de vedere cu privire la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, spunand ca nu "crede ca o țara ar indrazni sa comita o astfel de crima fara protecția Americii". Șeful Statului iranian a facut aceasta declarație in contextul unei conferințe…

- 'Gaza este pe cale de implozie. Si nu este o hiperbola. Nu este alarmism. Este realitatea', a avertizat prin legatura video Nickolay Mladenov, care a evocat o economie 'in cadere libera'. 'Toti indicatorii cheie - umanitar, economic, securitar si politc - continua sa se deterioreze. Suntem in pragul…

- 'Gaza este pe cale de implozie. Si nu este o hiperbola. Nu este alarmism. Este realitatea', a avertizat prin legatura video Nickolay Mladenov, care a evocat o economie 'in cadere libera'. 'Toti indicatorii cheie - umanitar, economic, securitar si politc - continua sa se deterioreze.…

- Presedintele american Donald Trump va prezida miercuri, pentru prima data, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, sedinta despre care ambasadoarea Statelor Unite la Natiunile Unite, Nikki Haley, a afirmat ca ar putea fi 'cea mai urmarita din istorie', transmite dpa. Nikki Haley a anuntat…

- Mai exact, Rusia a obtinut de la grupul de experti ONU insarcinat cu monitorizarea aplicarii sanctiunilor impotriva Coreei de Nord retragerea mai multor paragrafe in care erau mentionate entitati ruse in ultimul sau raport, noteaza AFP. Acest raport a fost depus la Consiliul de Securitate…

- Consiliul de Securitate al ONU a tinut marti un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA, informeaza Xinhua. "Dupa 17 ani, doare la fel de tare ca in ziua in care s-a intamplat", a declarat ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley. Haley,…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa conduca la sfarsitul lunii septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Iranul, acuzat de Washington ca destabilizeaza Orientul Mijlociu, relateaza miercuri AFP, conform agerpres.ro. Aceasta reuniune, la nivel de sefi de stat…