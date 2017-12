Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au fost acuzați in SUA pentru presupuse atacuri cibernetice asupra sistemului de supraveghere video al poliției metropolitane din Washington. Anunțul a fost facut de Departamentul de Justiție al SUA.

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doi hackeri români s-au infiltrat în 65% din camerele de supraveghere din Washington, DC și chiar au încercat sa șantajeze autoritațile, se arata în niște documente oficiale emise de Guvernul Statelor Unite.

- Medicii de familie anunța Apocalipsa la inceputul anului 2018. Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018.

- United Business Center Tower a fost desemnat „Green Building Project of the Year" (P) Cladirea de birouri clasa A United Business Center (UBC) Tower din Cluj-Napoca, dezvoltata de compania IULIUS, a fost desemnata „Green Building Project of the Year – Large Projects", in cadrul galei Premiilor RoGBC…

- Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump si Kushner nu au declarat bunuri detinute in 30 de fonduri de investitii la care cuplul detine actiuni. In plangerea depusa la tribunalul municipal din Washington se precizeaza, de asemenea, ca cei doi ar fi trebuit sa declare valoarea si veniturile care provin…

- Ei vor manifesta, in fata instantelor, imbracati in robe, intre orele 12:00 si 13:00, fata de modificarile aduse la Legile Justitiei si Codurilor Penal si de Procedura Penala, a anuntat judecatorul, asigurand ca "activitatea judiciara nu va fi afectata" de acest protest. Danilet a scris anterior ca…

- Vladimir Putin lauda performantele presedintelui de la Casa Alba in cadrul unei conferinte transmisa la nivel national. Acesta sustine ca Washington-ul este consumat de teorii conspirationiste despre spionaj in privinta implicarii ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite The Wall Street…

- Sistemul de aparare antiracheta este o confirmare robusta a angajamentului SUA pentru securitatea Romaniei și euro-atlantica, a declarat joi, la un eveniment la Washington, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior. El a evidențiat contribuția Romaniei, alaturi de SUA, pentru combaterea unei game largi…

- Autoritatile au incercat sa il aresteze marti pe Saakasvili, la Kiev, insa acesta a evadat din furgoneta politiei cu ajutorul sustinatorilor care nu au lasat vehiculul sa plece. Eliberat, Saakasvili si suporterii sai au plecat spre Parlament, de unde au cerut demisia presedintelui Ucrainei,…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de azi, 5 decembrie 2017, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Sistemul de aparare antiaeriana cu rachete Patriot ar fi ratat interceptarea unei rachete balistice de tip Scud lansata in urma cu o luna de catre rebelii Houthi din Yemen asupra Riyadului, capitala Arabiei Saudite, sustine New York Times citand o echipa de experti in domeniu. Initial autoritatile au…

- In mod traditional, primul brad de Craciun al familiei ajunge intr-o trasura trasa de cai dupa Ziua Recunostintei. Timp de mai multe decenii, aceasta ceremonie marca inceputul sezonului Sarbatorilor la Washington. Anul acesta, bradul a a ajuns devreme - cu trei zile inainte de Ziua Recunostintei -,…

- Victor Ponta a spus ca mesajul Departamentului de Stat al SUA îi era adresat lui Liviu Dragnea și ca liderul PSD nu are viza pentru a merge în SUA. ”Mesajul Departamentului de Stat a picat prost. E prima data când PSD se comporta ca FDSN în…

- Panica in localitatea San Quirico din Genova. Aproximativ 40 de focuri de arma au fost trase intr-o cladire in care locuiesc zece romani, dintre care patru copii cu varste cuprinse intre 2 și 10 ani. Totodata, doua mașini au fost incendiate, relateaza ilsecoloxix.it. Atacatorii au incendiat mai intai…

- Procurorii cer ridicarea imunitatii viitorului premier Andrej Babis, cunoscut ca "Trump al Cehiei", într-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, care data dinaintea alegerilor câștigate de controversatul personaj.

- Biblia va avea avea incepand de sambata propriul sau muzeu la Washington, o instituție finanțata de o familie bogata de creștini militanți care neaga ca ar face prozelitism, intr-o țara in care religia deține un loc important, informeaza AFP. Dupa ani de planificari și strângeri…

- Ambasada Turciei la Washington a calificat drept "ridicole, false si fara fundament" informatiile privind implicarea Turciei intr-un plan vizand predarea clericului Fetullah Gulen autoritatilor de la Ankara pentru o suma de 15 milioane de dolari, informeaza news.ro.

- Procurorii brazilieni au decis sa nu ancheteze afacerile mai multor cetateni romani, despre care jurnalistii Rise Project au scris ca sunt apropiati ai lui Liviu Dragnea.Anuntul a fost facut de avocatul Maria Vasii. Aceasta a precizat ca a fost informata de avocati din Brazilia despre decizia…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei (SNMF) a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in urmatorii cinci ani, un sfert dintre romani nu va mai avea medic de familie, iar, in prezent, aproximativ 650 de localitati din tara...

- Presedintele american va chema toate tarile, cu China in frunte, sa "faca mai mult" pentru a izola Coreea de Nord al carei program nuclear reprezinta o "amenintare pentru lumea intreaga", a declarat joi Casa Alba, citata de France Presse.Trump pleaca din Washington vineri pentru un turneu…

- Președintele american va chema toate țarile, cu China in frunte, sa "faca mai mult" pentru a izola Coreea de Nord al carei program nuclear reprezinta o "amenințare pentru lumea intreaga", a declarat joi Casa Alba, citata de France Presse. Trump pleaca din Washington vineri…

- George Papadopoulos, fostul consilier al lui Trump care discuta cu Rusia si care a pledat recent vinovat pentru marturie mincinoasa, a avut o postare pe Twitter pe 24 octombrie cu "#business" insotita de o fotografie cu el la Londra. Site-ul Bellingcat analizeaza insa postarea si sustine ca Papadopoulos…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, s-a aflat marti pentru o scurta vizita in Pakistan, unde a avut parte de o primire rece in contextul relatiilor tensionate intre Washington si Islamabad, transmite AFP, conform agerpres.ro. Scopul vizitei lui Tillerson, primul responsabil de rang inalt…

- "Cu ocazia Zilei Armatei Romane le urez tuturor militarilor și familiilor acestora sanatate și o viața cat mai buna!", a scris Victor Ponta, miercuri, pe Facebook. El se declara mandru ca in toata perioada in care a exercitat funcția de prim-ministru a facut "toate eforturile pentru siguranța,…

- In ceea ce priveste criza nord-coreeana, informatiile ce vin de la Washington sunt ca presedintele Trump, nemultumit de faptul ca aceasta problema persista pe agenda administratiilor de la Casa Alba de decenii bune, le-a lasat consilierilor pe securitate si Pentagonului o latitudine larga si flexibilitate…

- Scutul antiracheta care este construit de Washington in strainatate constituie o problema esentiala pentru Rusia si China, a afirmat vineri, la Moscova, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters.In interventia sa din cadrul unei conferinte privind neproliferarea in lume gazduite…

- Doi romani au fost condamnati marti de un tribunal din Passau, landul german Bavaria, la pedepse cu inchisoarea pentru ca au transportat dinspre Ungaria spre Germania, in 2015, in conditii ilegale si periculoase, mai mult de 220 de solicitanti de azil, transmite AFP, conform Agerpres.Cei doi…

- SUA și Coreea de Sud au început luni manevre navale comune în Marea Japoniei și în Marea Galbena, în contextul creșterii tensiunilor între Washington și Phenian, transmite dpa.

- Președintele SUA considera acordul nuclear cu Iranul „unul din cele mai prost redactate din istorie” și acuza fosta administrație de la Washington ca a oferit Teheranului avioane pline cu bani

- Doi romani si un cetatean german au fost retinuti pentru 30 de zile dupa ce procurorii DIICOT au efectuat miercuri, 10 octombrie, mai multe perchezitii domiciliare. Cei trei sunt acuzati ca au savarsit infractiunea de trafic de droguri de risc."S-a reținut faptul ca inculpatul ALTSTADTER CRISTIAN…

- Polițiștii din Timiș au reținut un cetațean german și doi cetațeni romani suspectați de trafic de droguri de mare risc. Cei trei au avut o activitate prodigioasa, spun anchetatorii care au descoperit ca aceștia și-au amenajat cinci culturi de cannabis pe raza județului și se ocupau de comercializate…

- Un detinut din Galati a desavarsit o metoda de inselaciune obtinand sume mari de bani de la 13 ieseni pe care i-a pacalit din spatele gratiilor. Procurorii spun despre escroc ca are un "real talent actoricesc".

- Autoritatile centrale spaniole au inchis sambata sistemul electronic de numarare a voturilor in Catalonia, in cadrul unor noi eforturi de a preveni desfasurarea, prevazuta pentru duminica, a unui referendum privind independenta regiunii, relateaza agentia DPA.Blocand sistemul de numarare,…