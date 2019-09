Coreea de Nord trebuie sa inceteze sa ''impiedice'' negocierile cu Statele Unite privind dezarmarea nucleara inainte de a fi prea tarziu, a declarat sambata emisarul american Stephen Biegun in contextul actualului impas in care se afla negocierile privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP.



''Daca dorim sa reusim, Coreea de Nord trebuie sa renunte la crearea de obstacole in negocieri si, in schimb, sa profite de oportunitati pentru dialog atat cat mai este timp'', a spus emisarul american intr-un discurs rostit vineri la Universitatea de stat…