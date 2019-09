Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost împușcata mortal, iar alte cinci au fost ranite, în urma unui incident armat care s-a produs în cursul nopții de joi spre vineri în capitala SUA, Washington, D.C., într-un cartier aflat la aproximativ 2-3 kilometri de Casa Alba, a anunțat poliția, scrie…

- Dupa ce protestatarii au marsaluit duminica spre Consulatul american, unde au cerut presedintelui Donald Trump sa elibereze Hong Kong-ul, politia a intervenit in forta in zona comerciala Causeway Bay. Activistii au ridicat baricade, au spart geamuri, incendiat mobilier urban si au vandalizat statia…

- Cel puțin 12 persoane au murit și alte 58 au fost ranite in urma unor explozii produse sambata la o fabrica de chimicale din statul Maharashtra, situat in vestul Indiei, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters.„Sunt aproximativ 37 de raniți internați, iar alți 12 pacienți au fost transferați”,…

- Atentat terorist .Cel putin 23 de oameni si-au pierdut viata in chinuri GROAZNICE. Treisprezece raniti grav sunt tratati la spitalele din regiune Peste 20 de persoane și-au pierdut viața intr-un incendiu izbucnit intr-un bar din Veracruz, oras-port din sudul Mexicului, a relatat miercuri postul NBC…

- Cel putin opt persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un hotel situat in apropierea Portului Odesa, pe litoralul ucrainean al Marii Negre, anunta serviciile de interventie. Incendiul s-a produs la Hotelul Tokyo Star din Odesa, relateaza agentia…

- Politia britanica a identificat persoana din spatele scurgerii mai multor informatii clasificate transmise in Centrala de ambasadorul Regatului Unit la Washington, eveniment care a provocat o criza diplomatica intre cele doua tari, a informat Sunday Times, transmite Reuters. Saptamana trecuta, ziarul…

- Un comandat din corpul de elita al Iranului, Garzile Revolutionare, a declarat marti ca bazele regionale ale SUA si portavioanele din Golf se afla in raza de actiune a rachetelor iraniene, informeaza agentia de presa Tasnim, citata de Reuters.In contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington,…

- Cel putin 12 persoane au fost arestat in primul val de detentii in legatura cu protestele antiguvernamentale din Hong Kong, relateaza The Guardian potrivit news.ro. Cel putin 11 barbati si o femeie au fost arestati fiind suspectati ca au incercat sa perturbe celebrarile care marcau aniversarea…