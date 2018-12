Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 79 de persoane au decedat, iar alte 1.200 sunt considerate disparute, in urma incendiilor de vegetatie din California, incendiul numit Camp Fire fiind cel mai devastator fenomen de acest fel din istoria statului, informeaza postul CNN, citeaza mediafax.ro.

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au cazut miercuri in aceasta zona, potrivit serviciilor de...

- Cel putin cinci persoane au murit in urma inundatiilor provocate de ploile abundente care au afectat departamentul Aude, aflat in sudul Frantei, a informat luni prefectul local al regiunii, Alain Thirion, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.ro.

- Uraganul Michael, retrogradat la furtuna tropicala, a cauzat moartea a cel puțin 11 persoane in Statele Unite, dupa ce miercuri a lovit Florida. Numarul morților a crescut, astfel, dupa ce vineri dimineața autoritațile din statul Virginia au anunțat moartea a cinci persoane, relateaza AFP.

- Replici puternice ale seismului cu magnitudinea de 7,5 s-au produs sambata dimineata in orasul de coasta, dupa valuri de pana la trei metri inaltime. "Numeroase cadavre au fost gasite de-a lungul tarmului din cauza tsunami-ului", a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei indoneziene…

- Cel putin 37 de persoane au murit in Statele Unite in urma uraganului Florence, care a afectat saptamana trecuta statele americane Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia si care a fortat evacuarea a peste un milion de persoane, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

