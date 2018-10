Stiri pe aceeasi tema

- Ochiul uraganului a trecut printre Panama City si Insula St. Vincent, iar NHC a indemnat populatia care se afla in ochiul relativ calm al uraganului sa nu se aventureze sa iasa afara. Forta urganului s-a extins pana la 75 de kilometri de centru. Aceste rafale de vant au distrus cladiri in Panama City…

- Autoritatile din Statele Unite au ordonat luni evacuarea locuitorilor din mai multe orase din nord-vestul statului american Florida, din cauza uraganului Michael, care urmeaza sa loveasca zona miercuri, au anuntat autoritatile locale, relateaza Associated Press.

- Aproximativ 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave, dupa ce o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul s-au ciocnit, sambata, in Republica Democrata Congo.

- Uraganul Florence, care a atins vineri tarmurile statului Carolina de nord din sud-estul SUA, a cauzat moartea a cel puțin 12 oameni, scrie BBC. Furtuna a adus cu ea cantitați devastatoare de ploi, care au provocat inundații "catastrofice".

- Sapte persoane au murit in statul Carolina de Nord, iar o alta si-a pierdut viata in Carolina de Sud, dupa ce uraganul Florence a adus precipitatii record, provocand inundatii si numeroase pene de curent in multe zone, informeaza agentia The Associated Press.

- Cel mai recent focar de febra hemoragica Ebola a lasat in urma 55 de morti in estul Republicii Democrate Congo (RDC) unde Guvernul a decretat gratuitate la ingrijirile medicale pe o perioada de trei luni, au anuntat autoritatile citate de AFP și Agerpres.

- Cel putin 58 de oameni au murit in India din cauza ploilor musonice, care au provocat inundatii in nordul tarii. Meteorologii avertizeaza ca si perioada urmatoare va fi plina de precipitatii abundente.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…