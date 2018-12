Un numar de 44 de fosti senatori americani democrati si republicani au avertizat luni in privinta amenintarilor care planeaza in opinia lor asupra democratiei in SUA si si-au exprimat ingrijorarea privind o posibila "criza constitutionala", relateaza AFP.



"Impartasim parerea ca intram intr-o perioada periculoasa si simtim ca avem datoria sa evocam amenintarile care planeaza asupra statului de drept, a Constitutiei, a institutiilor noastre guvernamentale si a securitatii nationale", au scris fostii congresmeni intr-un articol publicat luni in Washington Post.



Cei 44 fosti…