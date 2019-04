Cateva sute de persoane s-au adunat joi in fata Casei Albe din Washington si in Times Square din New York in mitinguri cu prezenta redusa, organizate de grupuri de advocacy liberale care solicita publicarea raportului procurorului special Robert Mueller despre rolul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite Reuters.



Procurorul general William Barr, care a primit luna trecuta raportul confidential la incheierea investigatiei ce a durat 22 de luni, a declarat ca intentioneaza sa dea publicitatii o versiune modificata a acestuia, destinata Congresului si publicului, pana…