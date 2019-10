Stiri pe aceeasi tema

- Liderii democrati care desfasoara in Congresul american o ancheta in vederea procedurii de destituire a lui Donald Trump i-au solicitat vicepresedintelui Statelor Unite, Mike Pence, sa le trimita, pana la 15 octombrie, o serie de documente legate de exploziva afacere ucraineana, relateaza AFP.…

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut in mod deschis ca atat Ucraina, cat si China, ar trebui sa investigheze familia rivalului sau Joe Biden, chiar daca se confrunta cu o ancheta de destituire legata de solicitarea sa adresata presedintelui ucrainean de a urmari afacerile fostului vicepresedinte…

- Avertizorul de integritate care a dezvaluit tentativa presedintelui Donald Trump de a pune presiune pe liderul Ucrainei, pentru a deschide investigatii care sa-i fie benefice din punct de vedere politic, i-a acuzat pe oficialii Casei Albe si de faptul ca ascund o inregistrare completa a

- Donald Trump s-a aratat revoltat, miercuri, fața de o procedura de demitere lansata împotriva sa de catre opoziția democrata pentru ca i-a cerut președintelui ucrainean sa ancheteze asupra rivalului sau politic Joe Biden, relateaza AFP.„O destituire pentru asta? E o gluma!”,…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- Includerea Romaniei in programul Visa Waver tine in primul rand de rata de refuz a vizelor pentru cetatenii romani, care in prezent e de 10% si ar trebui sa coboare pana la 2%. Dupa intalnirea cu Klaus Iohannis, presedintele SUA va face lobby pentru Romania, insa decizia apartine Congresului american,…

- Raportul Comisiei de investigatii privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu echipa presedintelui Donald Trump nu l-a exonerat pe liderul de la Casa Alba, a afirmat miercuri, in Congresul SUA, procurorul special Robert Mueller, relateaza CNN.Procurorul special Robert Mueller…

- Statul New York si-a modificat luni legislatia fiscala, ceea ce ar trebui sa permita alesilor democrati din Camera Reprezentantilor sa aiba acces la declaratiile asupra veniturilor lui Donald Trump in acest stat, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Guvernatorul Andrew Cuomo a semnat un amendament…