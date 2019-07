Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data, Vladimir Putin a auzit de la Donald Trump cuvinte privind pregatirea pentru normalizarea relațiilor ruso-americane. Acest lucru a fost anunțat de Dmitrii Peskov, secretarul de presa al președintelui Rusiei, care vorbește astfel despre întâlnirea celor doi lideri de la…

- La dineul organizat în onoarea liderilor mondiali care participa la summitul G2 din Osaka (Japonia), presedintele rus Vladimir Putin a venit cu o cana termica din ceramica, servind din ea la masa, în timp ce omologi ai sai s-au delectat cu alte bauturi asigurate de gazde, informeaza agentiile…

- Cana ceramica cu capac din mana lui Putin a suscitat semne de intrebare, mai ales ca nu departe de liderul rus statea presedintele american Donald Trump, fotografiat in timp ce servea dintr-un pahar. TASS scrie ca Trump a baut vin rosu, in timp ce RIA Novosti sustine ca liderul de la Casa Alba avea…

- Donald Trump a semnalat marti ca este dispus sa introduca noi tarife vamale pentru a forta China sa negocieze un acord comercial convenabil cu Statele Unite. "Tarifele vamale sunt un instrument minunat de negociere", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba a exprimat…

- Kremlinul a contrazis marți declarația președintelui Donald Trump potrivit careia Rusia l-ar fi informat ca și-a fi retras majoritatea oamenilor din Venezuela, subliniind ca nu l-a informat oficial pe liderul de la Casa Alba despre activitatea personalului militar în Caracas. Totodata, Purtatorul…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- Unul dintre consilierii economici ai președintelui Trump a admis ca președintele american a greșit sugerând ca statul chinez va suporta tarifele pentru bunurile pe care le exporta în SUA, scrie BBC News. Larry Kudlow, directorul Consiliului Economic Național, a recunoscut ca afacerile…

- Reprezentantul american pentru comert, Robert Lighthizer, si secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, au primit o delegatie chineza din care face parte si vicepremierul Liu He.Dialogul s-a reluat la numai cateva ore dupa intrarea in vigoare a taxelor vamale suplimentare impuse de SUA…