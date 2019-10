Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul ”MAGA Country to Roar Back!” (MAGA = Make America Great Again) organizația iși afirma sprijinul pentru Trump, anunțadu-și implicarea la fel ca in 2010. ”Efortul pentru acuzarea președintelui Donald Trump poate fi popular in randul democraților, dar, in același timp, i-a incurajat…

- Liderii democrati care desfasoara in Congresul american o ancheta in vederea procedurii de destituire a lui Donald Trump i-au solicitat vicepresedintelui Statelor Unite, Mike Pence, sa le trimita, pana la 15 octombrie, o serie de documente legate de exploziva afacere ucraineana, relateaza AFP.…

- Bernie Sanders, unul din candidatii democrati la presedintia Statelor Unite, a strans 25,3 milioane de dolari in trimestrul al treilea din 2019 pentru campania sa vizand Casa Alba, acumuland 1,4 milioane de donatii individuale si depasind cele 18 milioane de dolari colectate in trimestrul al doilea,…

- Congresul american este determinat sa obțina acces la convorbirile telefonice ale președintelui Donald Trump cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dar și cu alți lideri mondiali, a spus președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, Adam Schiff, citând îngrijorari privind…

- Noul Mac Pro va realizat cu ajutorul furnizorilor și producatorilor de componente din Arizona, Maine, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Texas și Vermont, inclusiv Intersil și ON Semiconductor. Prin anunțul sau, Apple iși reafirma angajamentul de a investi 350 de miliarde de dolari in economia…

- Conflictul dintre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu Congresul SUA pe tema finanțarii uriașului proiect de construire a unui zid la granița dintre SUA și Mexic face ca anumite proiecte sa fie amanate la finanțare.

- Fosta agenta CIA Valerie Plame, care a tinut prima pagina in toata lumea in 2003 dupa ce identitatea sa a fost dezvaluita de guvernul american, a anuntat marti ca va candida la alegerile din noiembrie 2020 pentru Camera Reprezentantilor, transmite EFE. Plame a facut acest anunt prin intermediul unui…

- Presedintele Donald Trump a indemnat duminica mai multe parlamentare democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit in loc sa critice Statele Unite, intr-o serie de postari pe Twitter, care au starnit reactii in randul conducerii Partidului Democrat, informeaza AFP si Reuters.…