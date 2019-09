Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Dan Bishop a castigat scrutinul pentru un loc in Congresul SUA desfasurat marti in Carolina de Nord, dupa ce a fost sustinut in campanie de presedintele Donald Trump, transmite Reuters potrivit Agerpres. Dupa numararea voturilor din 99% dintre sectii, Dan Bishop, in varsta de 55 de ani,…

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters. "Sunt aici pentru a va spune…

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Sunt aici pentru…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.),…

- Gabriela Firea a fost intrebata, joi, intr-o interventie telefonica la Antena 3, daca se va implica in campania electorala pentru alegerile prezidentiale alaturi de PSD.”Suta la suta. Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara la un moment dat din toata functiile politice. Sunt membru…

- „Un congres necesar, dupa ce cel la care, in aceeasi sala, in urma cu cateva luni, Dragnea striga: vreti sa fiu Presedintele vostru?! Acum este putin ocupat cu lectura, iar urmasii sai au decis noua cale de urmat. Aceeasi, de fapt. Multa minciuna, astazi, la Congresul PSD. Un asemenea delir doar la…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a lansat oficial candidatura, marți, pentru un al doilea mandat, in cadrul unui eveniment organizat la Orlando, potrivit Reuters preluat de mediafax.Vezi și: Domeniul in care Romania e CAMPIOANA ASBOLUTA in Uniunea Europeana, in ciuda veniturilor…

- Administratia de la Washington a anuntat luni intentia sa de a redistribui mai multe sute de milioane de dolari ajutoare acordate Salvadorului, Guatemalei si Hondurasului, trei tari pe care presedintele american, Donald Trump, le considera responsabile de afluxul de solicitanti de azil de la frontiera…