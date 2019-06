Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat ar putea avea un candidat la alegerile prezidentiale si din afara partidului, o astfel de varianta fiind luata în calcul, a declarat, vineri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila.

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri seara ca, potrivit statutului, candidatul partidului la alegerile prezidentiale va fi stabilit prin congres, insa acest candidat poate proveni si din afara formatiunii politice. Senatorul social-democrat a mentionat ca data la care va…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marți seara, la Sinteza zilei, ca Alianța USR-PLUS are mai multe variante de candidat la prezidențiale și ca o decizie va fi luata pana la finalul lunii iunie. Dan Barna a...

- Șase oameni au murit și 200 au fost raniți in protestele ce au avut loc in Jakarta, Indonezia, dupa ce comisia pentru alegeri prezidențiale a confirmat victoria lui Joko Widodo, informeaza Reuters. Cauzele deceselor nu au fost inca stabilite. Suporterii generalului Prabowo Subianto, oponentul lui Widodo,…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski ar castiga cu o larga majoritate al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale in Ucraina, care va avea loc duminica, devansandu-l cu un scor apreciabil pe actualul presedinte ucrainean Petro Porosenko, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat marti de…

- Bernie Sanders, candidatul socialist in alegerile prezidentiale americane, a dezvaluit luni ca a devenit milionar in timpul primei sale tentative ratate de a ajunge la Casa Alba, in 2016. Senatorul independent, cunoscut pentru discursurile sale critice la adresa milionarilor si miliardarilor, a publicat…

- Candidatul principalului partid de opozitie din Turcia pentru primaria orasului Istanbul, Ekrem Imamoglu (CHP), a afirmat joi ca renumararea voturilor alegerilor locale de duminica a fost partial efectuata si diferenta dintre el si candidatul partidului de guvernamant AKP, Binali Yildirim, ramane de…

- Slovacii au inceput sa voteze, sambata, in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezindentiale la care favorita este o avocata, Zuzana Caputova, in varsta de 45 de ani, care se lupta cu coruptia intr-o tara marcata de moartea, anul trecut, a unui jurnalist de investigatie, potrivit AFP, relateaza…