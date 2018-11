Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar britanic și-a ucis soția in luna de miere. Barbatul a recunoscut ca a omorat-o, dupa ce barca lor s-a scufundat. In timpul procesului, Lewis Benett (41 de ani) și-a recunoscut fapta, dar a spus ca a fost involuntara. Lewis Bennett și Isabella Hellman locuiau in Florida cu fiica lor de doar…

- O persoana a fost ucisa si patru ranite de un barbat care a deschis focul vineri la o scoala de yoga din Tallahassee, capitala statului Florida, a indicat seful politiei locale, precizand ca si atacatorul a murit, relateaza AFP citat de Agerpres.

- Candidatul de stanga infrant in alegerile prezidentiale din Brazilia, Fernando Haddad, i-a urat in cele din urma noroc lui Jair Bolsonaro luni pe Twitter, in ziua urmatoare victoriei sale, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "Presedinte Jair Bolsonaro, va urez succes. Tara noastra…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat miercuri ca va intra in cursa pentru a deveni candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza agentiile Reuters si DPA, citate de Agerpres.

- Furtuna Michael, care se deplaseaza peste regiunea sud-estica a Golfului Mexic si inainteaza spre nord-vest, s-a intensificat si s-a transformat in uragan de categoria a doua, se arata in cadrul celui mai recent buletin informativ emis marti de Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite,…

- Candidatul partidului Democratia Crestina la postul de guvernator al metropolei braziliene Sao Paulo, Adriano da Costa e Silva, a fost atacat miercuri seara cu focuri de arma in timp ce se afla in automobilul sau, a anuntat politia braziliana, citata de AFP, potrivit Agerpres. Politicianul si…

- "Te sustin pe tine si pe toti cei care sunt alaturi de tine. Contez pe tine pentru a face o viata mai buna locuitorilor din Rio de Janeiro", a spus Neymar, intr-o inregistrare video. Romario, care a fost ales senator in 2010 si apoi in 2014, vrea sa devine guvernator al statului Rio de Janeiro, care…

- Florida a devenit al zecelea stat american care emite o proclamatie cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Guvernatorul statului Florida, Rick Scott, a emis o proclamatie de felicitare a Romaniei, cu ocazia aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire, anunta intr-un comunicat reprezentanta diplomatica romaneasca…