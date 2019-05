Stiri pe aceeasi tema

- Americanii victime ale catastrofelor naturale vor trebui sa astepte cel putin pana in iunie pentru ca in Congres sa fie aprobat un ajutor foarte asteptat de 19 miliarde de dolari care a fost blocat vineri de un singur vot republican, relateaza AFP. Dupa saptamani de negocieri si amanari, acest text…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat din nou marti ca este pregatit sa inchida frontiera de sud a Statelor Unite daca autoritatile mexicane nu actioneaza pentru a stavili intrarea migrantilor in SUA. "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va…

- ​​William Barr, procurorul general din Statele Unite, intentioneaza sa publice în aprilie o versiune redactata a raportului Comisiei Robert Mueller privind ingerintele electorale ruse, informeaza site-ul agentiei Reuters citat de Mediafax."Toata lumea va putea citi raportul în curând",…

- Sanctiunile impuse Moscovei de Uniunea Europeana neaga dreptul Rusiei de a-si proteja frontierele, a declarat sambata Ministerul de Externe rus, care a subliniat ca Rusia nu a incalcat dreptul international in timpul incidentului din stramtoarea Kerci,...

- Membrii Congresului, printre care si 12 republicani, au aprobat rezolutia de respingere joi. Congresul va avea nevoie acum de o majoritate de doua treimi in ambele camere pentru a anula decizia lui Trump, un scenariu improbabil. Este pentru prima oara cand Donald Trump isi foloseste dreptul de veto.…

- Declarația lui Donald Trump privind o situație de urgența la granița cu Mexicul va fi respinsa de Senat, a recunoscut cel mai in varsta republican din Camera superioara a SUA, citat de The Guardian. "Cred ca ceea ce este clar in Senat este ca vor fi suficiente voturi pentru a nu aproba rezoluția,…

- O lege care vizeaza întarirea controlului vânzarilor armelor în Statele Unite a fost adoptata miercuri de catre Camera Reprezentanților, dar textul trebuie însa sa treaca de Senat, unde republicanii au majoritate, și apoi sa fie semnata de președintele Donald Trump pentru a deveni…

- O lege ce vizeaza reglementarea vanzarii armelor in SUA a fost adoptata miercuri de Camera Reprezentantilor a Congresului, dar documentul mai trebuie votat de Senat, unde republicanii detin majoritatea, relateaza AFP. Legea prevede un control intarit al antecedentelor la vanzarile de arme…