Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca nu mai reuseste sa urmareasca mesajele scrise in reteaua Twitter de omologul sau american, Donald Trump, privind pozitia Statelor Unite fata de conflictul din Siria, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Cand ne uitam la declaratiile publicate…

- Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene si de artilerie din nord-estul Turciei, escaladand o ofensiva impotriva militiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofa umanitara si i-au intors pe unii republicani impotriva presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este tinta criticilor unor fosti responsabili ai US Army de 'abandonarea' kurzilor, aliatii Statelor Unite ale Americii, prin retragerea trupelor americane din nordul Siriei, langa frontiera turca, ceea ce a deschis calea ofensivei declansate in urma cu o zi de Ankara,…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a retrage soldatii americani stationati in Siria in apropierea frontierei turce are in vedere doar 50 pana la 100 de membri ai fortelor speciale care vor fi "reamplasati la alte baze" din interiorul tarii, a afirmat luni un inalt oficial american, citat de AFP.…

- Donald Trump a justificat luni decizia Statelor Unite de a-si retrage trupele din nordul Siriei, afirmand ca vrea sa-i lase pe protagonistii implicati in acest conflict sa „rezolve situatia“, relateaza AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…