SUA: Camera Reprezentanţilor a votat mpotriva finanţării de urgenţă a zidului dorit de Donald Trump Camera Reprezentantilor, sub control democrat, a votat marti cu o majoritate confortabila împotriva situatiei de "urgenta nationala" decretate de presedintele american, Donald Trump, pentru a putea construi un zid antiimigratie ilegala la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP.



Mai mult de zece republicani au sprijinit textul. Este rândul Senatului, cu majoritate republicana, sa se pronunte în urmatoarele zile asupra acestei rezolutii care vizeaza sa puna capat situatiei de "urgenta nationala". Textul are sanse sa fie, de asemenea, aprobat în camera… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

