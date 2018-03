SUA: Camera Reprezentanţilor a adoptat un proiect care alocă fonduri pentru întărirea securităţii în şcoli Camera Reprezentatilor din SUA a adoptat miercuri alocarea a 75 de milioane de dolari anual pentru ca scolile sa investeasca in securitatea lor in scopul prevenirii incidentelor cu arme de foc, prima si singura reactie a Congresului american dupa masacrul din luna februarie de la un liceu din Parkland, soldat cu 17 morti, transmite AFP. Alesii din majoritatea republicana si din opozitia democrata au aprobat propunerea de lege cu o foarte larga majoritate, 407 voturi pentru, 10 impotriva. Dar democratii si-au exprimat regretul ca liderii republicani din Congres continua sa refuze sa includa masuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

