Stiri pe aceeasi tema

- ''Este un atac asupra deciziei Flores'', a spus Newsom intr-un interviu pentru CNN. ''In mod clar, cred ca noua masura va fi respinsa de tribunal si raspunsul la intrebarea dumneavoastra este ca inca o data California se va impune in instanta'', a adaugat guvernatorul statului California. Guvernul…

- Ministerul de Externe din Mexic si-a exprimat ''ingrijorarea'' in legatura cu intentia SUA de a extinde perioada de retinere in centre a copiilor si adolescentilor migranti, potrivit unui comunicat difuzat miercuri, relateaza Reuters. Guvernul american a anuntat miercuri ca va aboli…

- Guvernul american a decis sa amane cu 90 de zile introducerea restrictiilor pe care administratia Trump le-a impus grupului chinez Huawei, astfel ca firmele americane vor putea continua sa faca afaceri cu gigantul chinez, a declarat luni secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, transmite Bloomberg,…

- Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și alte 15 au fost ranite dupa ce o persoana a deschis focul in timpul unui festival organizat intr-un orașel situat la sud de San Francisco, in California. Atacatorul a fost impuscat mortal de fortele de ordine la scurt timp dupa ce a inceput sa traga in…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, afirma, intr-un mesaj postat pe facebook, ca se astepta ca declaratia din aceasta seara a presedintelui Klaus Iohannis sa transmita niste masuri clare, sa transmita "decenta, asumare si responsabilitate, respect pentru nenorocirea unor familii", insa nu…

- Guvernul reia miercuri, intr-o ședința discuțiile pe Codul Administrativ, ordonanța de urgența adoptata deja saptamana trecuta, dar nepublicata inca in Monitorul Oficial. Noile discuții din cadrul Executivului au ca scop reglementarea modului in care pot fi utilizate in administrația locala limbile…

- ''Imediat dupa alegerile euro-parlamentare, am cerut MAI și MAE sa analizeze organizarea și desfașurarea votului și care sunt soluțiile pentru a asigura dreptul la vot al cetațenilor. Avem in lucru un pachet de masuri pentru imbunatațirea procesului electoral astfel incat cetațenii din țara și din…

- Oficialii din Barcelona au decis sa introduca cele mai dure masuri pentru controlul chiriilor din Spania, dupa ce costul locuintelor a crescut cu peste 50% in ultimii cinci ani, informeaza Bloomberg. Potrivit unui decret publicat săptămâna trecută, proprietarii locuinţelor…