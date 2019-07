Stiri pe aceeasi tema

- AfroFuture Fest a pus in vanzare bilete de 20 de dolari pentru "persoanele de culoare" si de 40 de dolari pentru altii.Aceasta diferenta de pret avea drept scop sa "ofere celor mai marginalizate comunitati (persoanele de culoare) o sansa egala de a asista la evenimente din propria lor comunitate",…

- Luni 1 iulie 2019 se da startul competitiei de muzica usoara in Festivalului Tineretii.Cea de a XV a editie a Festivalului, care se va desfasura si in acest an tot la Neptun isi va deschide portile intre 1 si 7 iulie pentru a pune in lumina talentul si maiestria copiilor si tinerilor interpreti si ansamblurilor…

- O înregistrare a primilor pași facuți pe luna de Neil Armstrong va fi scoasa la licitație de casa Sotheby´s, pe 20 iulie, anunța Reuters, scrie Mediafax.Un fost intern la NASA a cumparat mai multe înregistrari video pentru a le vinde la licitație și se așteapta sa ajunga milionar…

- Richard Phillips, americanul care a fost condamnat pe nedrept la 45 de ani la inchisoare pentru o crima pe care nu o comisese, va primi despagubiri de 1,5 milioane de dolari pentru perioada petrecuta dupa gratii. Anul trecut in martie, Richard Phillips a fost eliberat dupa ce a petrecut 45 de ani dupa…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Invetigații Criminale efectueaza verificari in cazul dispariției de la domiciliu, a unei fete de 18 ani, din municipiu Ramnicu Valcea. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data de 18 mai a.c., numita ANUȚA HERMINA-ȘTEFANIA a plecat de la domiciliu…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iunie 2019 a fost initiat urmatorul…

- Persoanele fizice care trec frontiera vamala vor trebui sa completeze un formular pentru legiferarea valutei introduse in Republica Moldova, a documentelor de plata, metalelor pretioase, pietrelor scumpe, a bijuteriei din metalele pretioase si din pietre scumpe, deseurile acestora.

