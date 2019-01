Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef de campanie al lui Trump, Paul Manafort, a impartasit date ale sondajelor din timpul campaniei prezidentiale din 2016, unui asociat acuzat de legaturi cu serviciile de informatii ruse, iar procurorii spun ca a mintit despre asta, potrivit unei probe depuse marti in instanta, relateaza Associated…

- Fostul sef de campanie al lui Trump, Paul Manafort, a impartașit date ale sondajelor din timpul campaniei prezidențiale din 2016, unui asociat acuzat de legaturi cu serviciile de informații ruse, iar procurorii spun ca a mințit despre asta, potrivit unei probe depuse marti in instanta, relateaza Mediafax…

- Fostul sef de campanie al lui Trump, Paul Manafort, a impartasit date ale sondajelor din timpul campaniei prezidentiale din 2016, unui asociat acuzat de legaturi cu serviciile de informatii ruse, iar procurorii spun ca a mintit despre asta, potrivit unei probe depuse marti in instanta, relateaza Associated…

- Intre concurenții electorali trebuie sa existe anumite limite, iar Codul de conduita a partidelor in timpul campaniei electorale este binevenit. De aceasta parere este președintele Parlamentului, Andrian Candu.

- Oficialii Facebook incearca sa explice atitudinea companiei in legatura cu presupusa utilizare de catre Rusia a retelei de socializare in scopul influentarii rezultatului scrutinului prezidential din SUA, dupa ce o investigatie New York Times a sugerat ca firma a ignorat activitatea rusa.

- Curtea de Apel București a amanat dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, in care sunt vizate Elena Udrea și Ioana Basescu, precum și plangerea fostului ministru impotriva denunțatorilor ei, motivul fiind acela ca Udrea inca nu a putut fi citata, ea fiind in detenție in Costa Rica.Ambele…

- Intre 30.000 si 50.000 de norvegience, poreclite "fetele nemtilor", au avut o relatie intima cu soldatii germani in timpul razboiului, potrivit unei estimari "conservatoare" a Centrului norvegian de studii asupra Holocaustului si minoritatilor religioase.Dupa eliberare, aceste femei au…

- Norvegia a prezentat miercuri scuze oficiale femeilor norvegience care au avut o relatie cu soldati germani in timpul ocupatiei, tinte ale unor represalii dupa Al Doilea Razboi Mondial, relateaza France Presse. Intre 30.000 si 50.000 de norvegience, poreclite "fetele nemtilor", au avut o relatie…