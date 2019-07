Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la investitura democrata Bernie Sanders si cantareata americana de rap Cardi B si-au unit luni eforturile pentru a-i indemna pe tinerii alegatori sa participe la scrutinul prezidential din 2020, relateaza AFP potrivit Agerpres. Cei doi s-au intalnit la un centru de frumusete din Detroit,…

- Cantareata de rap Cardi B este vizata de o noua acuzatie de agresiune dupa o iesire intr-un club de striptease din New York, potrivit news.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Potrivit AFP, un juriu, reunit pentru a examina acuzatiile formulate…

- Un juriu, reunit pentru a examina acuzatiile formulate de Biroul Procurorului din Queens, a adaugat 14 capete de acuzare celor sase care existau deja in acest dosar inca din octombrie 2018. Cantareata in varsta de 26 de ani, al carei nume real este Belcalis Almanzar, a fost pusa initial sub acuzare…

- Cantareata rap americana Cardi B a fost inculpata vineri in urma unei noi serii de capete de acuzare formulate impotriva ei, ce vizeaza o agresiune petrecuta intr-un club de striptease din New York, care au fost adaugate in dosarul

- Cantareata rap americana Cardi B a fost inculpata vineri in urma unei noi serii de capete de acuzare formulate impotriva ei, ce vizeaza o agresiune petrecuta intr-un club de striptease din New York, care au fost adaugate in dosarul deschis pe numele artistei, la cateva luni dupa ce ea a refuzat sa isi…

- Candidatul democrat la prezidentiale Bernie Sanders, criticat de colegii de partid pentru viziunea sa socialista, si-a aparut miercuri filosofia politica, argumentand ca aceasta este o continuare a politicii New Deal (Noua Orientare) a presedintelui Franklin Roosevelt si i-a acuzat pe criticii sai…