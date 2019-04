Senatorul Bernie Sanders a strans 18,2 milioane de dolari in primele trei luni ale anului pentru campania sa in vederea nominalizarii din partea democratilor in cursa pentru Casa Alba in 2020, suma care il plaseaza pe primul loc intre numerosii aspiranti din tabara democrata, transmite marti Reuters. Sanders, senator de Vermont aflat la a doua tentativa de a candida pentru Casa Alba, a primit 900.000 de donatii de la 525.000 de persoane private, marea majoritatea sub varsta de 39 de ani, a precizat managerul sau de campanie, Faiz Shakir. Suma medie donata a fost de 20 de dolari. Potrivit lui Shakir,…