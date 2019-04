Senatorul american Bernie Sanders, candidat la investitura democrata pentru alegerile prezidentiale din 2020, a inaintat din nou in legislativ proiectul sau ce prevede o vasta reforma in sistemul de sanatate, prin introducerea asigurarii medicale universale, transmite AFP. Proiectul legislativ, care prevede asigurari medicale pentru toti cetatenii ('Medicare for all'), are putine sanse de a fi adoptat de Senatul american, controlat de republicani, dar promite sa ocupe un loc central in viitoarea campanie, in conditiile in care presedintele Donald Trump s-a angajat sa abroge sistemul 'Obamacare'…