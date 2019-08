Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta F A 18E Super Hornet al fortelor aeriene ale SUA s a prabusit miercuri dimineata in Parcul national Death Valley, provocandu le rani minore unui numar de sapte vizitatori, relateaza dpa, precizand ca nu se cunoaste inca soarta pilotului, anunta agerpres.Prabusirea s a produs in jurul…

- Un avion de lupta F/A-18E Super Hornet al fortelor aeriene ale SUA s-a prabusit miercuri dimineata în Parcul national Death Valley, provocându-le rani minore unui numar de sapte vizitatori, relateaza dpa, precizând ca nu se cunoaste

- Un avion de lupta al fortelor aeriene ale SUA s-a prabusit miercuri intr-o zona de desert din California, in apropierea unei baze aeriene, au anuntat oficiali militari, iar soarta pilotului este necunoscuta, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: EXCLUSIV Reclama halucinanta: ‘Monstrul…

- Un avion de lupta al fortelor aeriene ale SUA s-a prabusit miercuri intr-o zona de desert din California, in apropierea unei baze aeriene, au anuntat oficiali militari, informeaza Reuters. Potrivit Agerpres, avionul F/A-18E Super Hornet s-a prabusit in jurul orei locale 10.00 dimineata. In acest moment,…

- Noapte de cosmar in Coreea de Sud. Prabusirea partiala a unui club de noapte foarte aglomerat a dus la moartea a 2 oameni si la ranirea a cel putin 10. Printre raniti se numara sportivi straini care participau la Campionatul Mondial de Sporturi Acvatice.

- Un elicopter al fortelor armate germane s-a prabusit luni in nordul Germaniei, in apropierea orasului Hanovra.Incidentul are loc la o saptamana dupa ce un pilot si-a pierdut viata in urma unei coliziuni a doua avioane de lupta Eurofighter fara munitie la bord in nord-estul Germaniei. Potrivit…

- Un avion de lupta s-a prabușit in China, intr-un oraș din estul țarii. Momentul accidentului aviatic a fost surprins de o camera video. Prabușirea a fost The post Prabușirea unui avion de lupta, filmata live intr-un oraș din China (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Un aparat de zbor de mici dimensiuni s-a prabușit in zona Nehoiașu, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența Buzau. Prabușirea aparatului nu a fost urmata de incendiu, transmite aceeași sursa. Din pacate, ISU Buzau confirma existența a doua victime care se aflau la bordul aparatului. Prabușirea…