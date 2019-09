Stiri pe aceeasi tema

- "Reactia mea este aceeasi ca acum cateva zile: acest lucru ramane profund ingrijorator si vom vedea unde conduce", a declarat la CNN senatorul din Utah. Transcrierea convorbirii telefonice intre Trump si Zelenski arata ca presedintele american i-a cerut omologului sau ucrainean o ancheta cu privire…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a anuntat în mod oficial demararea unei anchete care ar putea avea drept rezultat initierea procedurii de demitere a președintelui Donald Trump, anunta Reuters și AFP. "Saptamâna aceasta, presedintele Donald Trump a recunoscut…

- Fostul vicepreședinte american Joe Biden i-a solicitat președintelui Donald Trump sa publice transcrierea unei convorbiri telefonice pentru care acesta este acuzat ca a cerut Ucrainei sa-l ancheteze pe rivalul sau politic, informeaza site-ul postului CNBC, citat de Mediafax.Biden a declarat…

- Cu o rapiditate inedita pentru politica ucraineana, 290 de deputati au votat, in prima lor zi de munca, pentru numirea lui Goncearuk. Numarul minim necesar de voturi era 226.Fost avocat, in varsta de 35 de ani, Oleksii Goncearuk a promis in fata parlamentarilor sa ''puna capat'' coruptiei.''Avem…

- Cu o rapiditate inedita pentru politica ucraineana, 290 de deputati au votat, in prima lor zi de munca, pentru numirea lui Goncearuk. Numarul minim necesar de voturi era 226.Fost avocat, in varsta de 35 de ani, Oleksii Goncearuk a promis in fata parlamentarilor sa ''puna capat'' coruptiei.''Avem…

- "Trimiteti-o inapoi! Trmiteti-o inapoi!", au scandat miercuri seara, in North Carolina, sustinatori ai miliardarului republican, la unul dintre mitingurile sale, vizand-o pe aleasa democrata in Camera Reprezentantilor Ilhan Omar - una dintre primele doua femei musulmane alese in Congresul american.…

- Matthijs De Ligt a ales culorile in care va evolua incepand cu sezonul 2019-2020. Fundașul olandez in varsta de 19 ani a efectuat vizita medicala la Juventus și urmeaza sa semneze un contract pentru urmatorii cinci ani, cu o clauza de reziliere de 150 de milioane de euro, potrivit Mediafax.Campioana…