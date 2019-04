Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți atacatori au semanat teroare in Sri Lanka, chiar in ziua Sfintelor Paști! Au avut loc peste șase atacuri cu bombe, in biserici și hoteluri de lux, ce au dus la moartea a sute de localnici și turiști.

- Prim ministrul Viorica Dancila a transmis duminica un mesaj cu privire la atacurile sangeroase din Sri Lanka:"Condamn cu fermitate atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka. Sarbatoarea Sfanta a Pastelui catolic a fost umbrita de aceasta veste cutremuratoare.…

- Administratia presedintelui Donald Trump a avertizat vineri guvernul lui Nicolas Maduro in legatura cu detentia in Venezuela a unor cetateni americani, inclusiv sase reprezentanti ai companiei petroliere Citgo Petroleum, care isi are sediul in Huston (SUA), aflati in inchisoare din 2017, relateaza agentia…

- Iranul a avertizat Israelul marti ca va exista un raspuns „ferm si adecvat” daca va continua sa atace tinte in Siria, unde Teheranul l-a sprijinit pe presedintele Bashar al-Assad si fortele sale in razboiul lor de aproape opt ani cu rebelii si militantii, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat marti ca deocamdata nu exista un plan acceptabil pentru crearea unei zone de securitate in nord-estul Siriei, la trei saptamani dupa ce presedintele american Donald Trump a sugerat crearea unei asemenea zone, transmite Reuters preluata de Agerpres.…

- Ambasada Statelor Unite in Kenya i-a avertizat luni pe cetatenii americani ca "informatii credibile indica faptul ca occidentalii pot fi vizati de extremisti", informeaza DPA. Avertismentul intervine la doar cateva saptamani dupa un atac mortal comis de al-Shabaab asupra unui hotel de top la Nairobi…

- Presedintele Donald Trump i-a avertizat miercuri pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Venezuela, avand in vedere criza politica din aceasta tara si in conditiile in care Statele Unite si alte tari l-au recunoscut ca presedinte interimar pe opozantul Juan Guaido, relateaza Reuters. …

- Statele Unite i-au avertizat marti pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Venezuela din cauza riscurilor pentru siguranta lor in plina criza politica si diplomatica, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.