SUA avertizeaza ca petrolierele iraniene reprezinta un risc pentru porturile care le primesc Statele Unite au avertizat miercuri ca navele iraniene, in special petrolierele, reprezinta un pericol, dupa ce luni au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului.



Sanctiunile nu afecteaza doar industria petroliera si bancile, ci si transportul maritim si asiguratorii straini, transmit Reuters si AFP.



"Dupa ce companiile de transport maritim si navele iraniene pierd accesul la asigurari pe piata internationala, se vor orienta catre asigurarile nationale", a apreciat reprezentantul special pentru Iran al Departamentului de Stat al SUA, Brian Hook.



