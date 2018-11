Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va continua sa vanda petrol si va incalca sanctiunile reinstituite de Statele Unite pentru sectorul energetic si cel bancar, a informat presedintele iranian, Hassan Rouhani, intr-o intalnire cu economisti televizata in direct, scrie Reuters.„America a dorit ca vanzarile de petrol ale…

- Președintele american Donald Trump a transmis luni ca vrea sa impuna sancțiunile impotriva sectorului petrolier din Iran gradual, din cauza ingrijorarilor privind impactul asupra pieței petroliere globale, relateaza Reuters preluata de mediafax. Sancțiunile impuse de Statele Unite impotriva…

- Furnizorul global de servicii de mesagerie financiara securizata SWIFT a anunțat luni ca a luat decizia de a suspenda accesul anumitor banci iraniene la rețeaua sa, dupa decizia Statele Unite de a reimpune sancțiuni Iranului, relateaza AFP.

- Elvetia se afla in discutii cu Statele Unite ale Americii si cu Iran despre lansarea unui canal de plati in scop umanitar, prin care sa fie asigurate fluxuri de alimente si medicamente spre Republica Islamica, in contextul sanctiunilor economice reimpuse de Washington, a comunicat luni guvernul de…

- Statele Unite au anuntat vineri inchiderea consulatului american din Basra, invocand "amenintari" pe care le-au atribuit Iranului, dupa manifestatiile sangeroase din acest oras din sudul Irakului, transmite AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dispus "plecarea ordonata" a intregului…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze "hartuirea traficului maritim international" in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters. "Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie noi…

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters. "America se concentreaza pe un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor…

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP, scrie Agerpres. "Nu vreau să comentez despre discuţii privind viitoare sancţiuni,…