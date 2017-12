Stiri pe aceeasi tema

- Teheran, 30 dec /Agerpres/ - Iranul a respins sambata declaratiile ''oportuniste'' ale presedintelui american, Donald Trump, dupa ce acesta a denuntat atitudinea Teheranului fata de manifestantii iranieni care au protestat in aceasta saptamana impotriva puterii si a dificultatilor…

- Imaginile postate pe retelele sociale arata si ciocniri cu fortele de ordine, care au intervenit pentru a dispersa multimea. Zeci de protestatari au fost arestati. Motivul initial al protestelor au fost scumpirile, concedierile si neplata salariilor. S-au transformat intr-o revolta generala impotriva…

- Guvernul israelian negociaza intens cu Romania, Cehia si Letonia pentru mutarea ambasadelor acestor tari de la Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse diplomatice, care sunt confirmate de un reprezentant al Ministerului israelian de Externe.

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate in unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU impotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. "Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite s-a pronuntat cu 15 voturi la zero in…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- La doar cateva ore dupa ce președintele american Donald Trump a recunoscut orașul Ierusalim drept capitala Statului Israel, Republica Ceha a urmat exemplul acestuia, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului de Externe al Cehiei.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a recomandat premierului britanic, Theresa May, sa se concentreze pe "terorismul islamic radical" din Regatul Unit, într-un raspuns la criticile formulate de Theresa May la adresa sa dupa ce a distribuit înregistrari video…

- "Theresa May, nu te concentra asupra mea, concentreaza-te pe terorismul islamic radical destructiv din interiorul Regatului Unit. Noi suntem bine!", a scris Trump, pe contul sau de Twitter.Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a greșit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam…

- „Fox News are o importanta mult mai mare in Statele Unite decat CNN. Insa, in afara SUA, CNN International este inca o sursa majora de stiri (false). Ei reprezinta foarte slab natiunea noastra in lume. Lumea din afara SUA nu vede adevarul din partea lor!", a scris Donald Trump pe Twitter. „Nu este treaba…

- Potrivit șefului diplomației turce, Donald Trump a oferit aceste asigurari in timpul unei convorbiri telefonice avute vineri cu șeful statului turc.Donald Trump "a dat instrucțiuni foarte clare in vederea opririi livrarii de arme catre YPG (milițiile kurde)", le-a declarat Cavusoglu jurnaliștilor."Salutam…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlüt Cavusoglu, a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut, vineri, asigurari de la omologul sau american, Donald Trump, potrivit carora SUA nu vor mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP citate de Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat "atacul terorist oribil si las" comis vineri impotriva unei moschei din Egipt, soldat cu moartea a 235 de persoane si ranirea altor 109, potrivit ultimului bilant, relateaza AFP. "Lumea nu poate tolera terorismul, trebuie sa invingem militar (teroristii)…

- Președintele american Donald Trump a denunțat "atacul terorist oribil și laș" comis vineri impotriva unei moschei din Egipt, soldat cu moartea a 235 de persoane și ranirea altor 109, potrivit ultimului bilanț, relateaza AFP. "Lumea nu poate tolera terorismul, trebuie sa învingem…

- Rusia a acuzat, joi, SUA ca împing Coreea de Nord catre ”o catastrofa” prin înscrierea acestei țari pe lista statelor care susțin terorismul „Astfel de actiuni, care împing situatia pe marginea prapastiei, risca sa se încheie cu o mare catastrofa,…

- Coreea de Sud si Japonia au salutat decizia presedintelui american Donald Trump de a include din nou Coreea de Nord pe lista statelor care sustin terorismul, afirmand ca aceasta masura va contribui la procesul de denuclearizare prin amplificarea presiunii asupra regimului de la Phenian, informeaza…

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Intr-un discurs luni seara, premierul britanic a criticat virulent Rusia pentru rolul ei in criza ucraineana și "spionajul cibernetic" și utilizarea mijloacelor sale de informare in masa ca "arme", asigurand ca Regatul Unit va face tot "ce este nevoie pentru a se proteja", potrivit Agerpres. 'Evocarea…

- Theresa May a facut cele mai puternic atac la adresa lui Vladimir Putin, acuzand Moscova de ingerința in cadrul alegerilor, dar și de campanii de spionaj cibernetic. Premierul britanic a afirmat ca liderul rus incearca sa „submineze societațile libere”, prin difuzarea unor „informații false și imagini…

- Regimul de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator"ю Si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din nou o incercare de…

- Presedintele SUA Donald Trump se întreaba duminica, într-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l „batrân”, în conditiile în care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras” Trump a mai afirmat…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- Coreea de Nord a adus sambata noi acuzatii la adresa presedintelui american Donald Trump, despre care a spus ca efectueaza in prezent in Asia un turneu "belicos", ceea ce nu va face decat sa intareasca ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza France Presse.Un purtator de cuvant al Ministerului…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump în Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi în Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online.…

- Liberalii considera ca decizia Ministerului de Externe de miercuri, 1 noiembrie, prin care a rechemat din functie patru ambasadori ai Republicii Moldova este o rafuiala politica. Acestia sustin ca Guvernul a incalcat legislatia cand a acceptat initiativa respectiva a ministrului Andrei Galbur.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a refuzat sa aiba o intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, in timpul sedintei Adunarii Generale a ONU, care s-a desfasurat in luna septembrie la New York, a anuntat Ministerul de Externe de la Teheran ...

- Guvernul de la Havana a anunțat ca va facilita accesul la vize a cubanezilor care traiesc in Statele Unite și va ușura obținerea cetațeniei pentru copiii familiilor de cubanezi care s-au nascut peste hotare. Guvernul de la Havana face un pas spre deschiderea țarii in momentul in care Statele Unite bat…

- Carles Puigdemont, seful guvernului regional catalan, a primit termen pana joi sa renunte la proclamarea independentei Cataloniei si sa clarifice situatia. Madridul va putea activa Articolul 155 al Constitutiei Spaniei, care prevede posibilitatea suspendarii autonomiei Cataloniei. …

- Israelul a decis, joi seara, retragerea din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), intr-o actiune de solidaritate cu Statele Unite, informeaza site-ul Ynetnews.com. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat Ministerului israelian de Externe sa lanseze procedurile pentru…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat intenția liderului de la Casa Alba de a introduce noi sancțiuni Iranului. În același timp, președintele iranian, Hassan Rouhani, a spus ca țara sa își va dubla eforturile de a obține arme de aparare și ca își va extinde programul…

- Anterior, publicația London Evening Standard, citand surse anonime, a relatat ca Trump va face o vizita de lucru in Marea Britanie la inceputul anului viitor, iar o vizita de stat va avea loc ulterior.London Evening Standard, care il are drept editor pe fostul ministru de finanțe George…

- Noua dintre decese au fost confirmate in orasul Sonoma, trei in Mendocino si unul in Yuba. In regiunea Napa, sotii Charles si Sara Rippey, in varsta de 100, respectiv 98 de ani, nu au fost evacuati la timp din locuinta. Unul dintre cele mai afectate orase este Santa Rosa, la nord de San…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe. Șeful diplomației de la Moscova…

- Promovarea in functie a lui Kim Yo-Jong, precum si alte promovari au fostanuntate sambata de insusi liderul tarii, in cadrul unei reuniuni a partidului de guvernamant. Aceasta manevra politica intervine in contextul in care tensiunile din Peninsula Coreeana se amplifica din cauza repetatelor…

- "In Coreea de Nord sunt deținuți trei americani", "ar fi pentru noi singurul motiv de a purta discuții cu ei pentru moment", a declarat presei purtatoarea de cuvant a președinției, Sarah Huckabee Sanders. "Exista o diferența intre a dialoga și a exercita presiuni diplomatice", a adaugat ea,…