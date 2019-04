SUA, avertisment pentru Turcia: Să decidă Mike Pence a declarat ca ca Washingtonul ''nu va sta pasiv'' in timp ce Ankara cumpara armament de la un adversar, transmite dpa. ''Turcia trebuie sa aleaga: ramane un partener esential in cea mai de succes alianta militara din istorie sau vrea sa riste securitatea acestui parteneriat prin luarea unor decizii nechibzuite care submineaza alianta?'', a spus Pence la Washington. Anterior, ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu anuntase ca Ankara nu va renunta la planul sau de a cumpara sistemul de aparare aeriana S-400 produs de Rusia.

