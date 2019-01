Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul a fost transmis de Departamentul de Stat, echivalentul ministerului de Externe. Guvernul de la Bucuresti este criticat si pentru taxa pe lacomie aprobata la sfarsitul anului trecut. David Hale, adjunctul secretarului de Stat al SUA: „Le-am transmis presedintelui Iohannis, vicepremierului…

- Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru Afaceri Europene, s-a intalnit joi cu prim-ministrul roman, Viorica Dancila, cu care a discutat despre statul de drept si evolutiile judiciare din Romania, informeaza News.ro.Loiseau a declarat pentru sursa citata ca in dimineata zilei de joi a avut…

- Europarlamentarul Laszlo Tokes le-a transmis, vineri, autoritaților din Romania sa renunțe la politica antiminoritara și antimaghiara odata cu preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

- "Suntem pregatiti si vom arata ca putem sa exercitam o presedintie buna", a spus Iohannis, intrebat daca Romania este pregatita sa exercite presedintia Consiliului UE. Presedintele Iohannis participa la Viena la Forumul la nivel inalt Europa - Africa. "Acest forum este extrem de important…

- Mircea Geoana, fostul președinte al Partidului Social Democrat, susține ca o eventuala lege privind grațierea și amnistia ar putea reprezenta un „element perturbator” pentru Romania in anul 2019, in contextul in care țara noastra deține anul viitor președinția Consiliului Uniunii Europene.Citetește…

- Tensiuni și semne de intrebare in coaliția PSD-ALDE. Totul a fost declanșat de un avertisment lansat pe Facebook de Calin Popescu Tariceanu, care considera ca Romania nu e pregatita sa preia președinția Consiliului Uniunii Europene fara un consens politic.