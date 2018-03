Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.000 de persoane au fost evacuate din cauza furtunii, a anuntat Biroul National pentru Gestionarea Riscurilor si Dezastrelor. Furtuna tropicala a afectat in special insula Mananara, aflata la 635 de kilometri la nord-est de Antananarivo, capitala Madagascarului. Vantul a batut…

- Șase persoane au murit dupa ce un pod pietonal s-a prabușit joi in apropierea Universitații Internaționale din Florida. Podul a cazut peste cel puțin cinci mașini, scrie presa internaționala. Autoritațile intervin chiar și in acest moment pentru identificarea unor alte posibile victime.

- Autoritatile covasnene au luat miercuri seara decizia de a evacua circa 300 de persoane din localitatea Capeni, existand riscul ruperii digului de protectie contra inundatiilor, din cauza unei viituri care ar putea sa se produca in urmatoarele ore, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de…

- "Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte", anunta IGSU, care face apel catre toti cetatenii din satul…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat…

- Un numar de 21 de persoane au fost evacuate sambata de catre pompierii militari, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Tecuci, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita.Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit…

- Sudul tarii, afectat de inundatii Inundatiile au facut pagube importante în zeci de localitati din sudul tarii, unde apa a intrat în mai multe gospodarii si câteva drumuri sunt impracticabile si la aceasta ora. De altfel, hidrologii au emis mai multe avertizari pentru depasirea…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Opt persoane din Boldesti Scaieni, judetul Prahova, au fost evacuate, miercuri seara, dupa ce locuintele lor au fost afectate de o alunecare de teren care se intinde pe o suprafata de doi kilometri patrati, provocata de topirea zapezii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Militantii talibani au ucis cinci politisti intr-un atac asupra unui punct de control la granita provinciilor din sudul Afganistanului Kandahar si Uruzgan, a anuntat un oficial miercuri, informeaza dpa. Nouasprezece persoane, inclusiv civili si politisti, au fost rapite in atacul ce a…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr-un bloc din Moreni, judetul Dambovita, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament. Doua persoane au fost intoxicate cu fum si transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sute de persoane din diverse tari au participat, sambata seara, la Sofia, la un mars organizat in onoarea unui general bulgar care a condus o organizatie pro-nazista in anii 1930-1940, relateaza News.ro. Ministrul bulgar de Externe a condamnat manifestarea, tragand un semnal de alarma asupra faptului…

- Pompierii timiseni intervin la momentul publicarii acestei stiri pentru asigurarea masurilor PSI la o conducta magistrala de gaz metan fisurata, in comuna Dumbravita. The post Pericol de explozie la Dumbravita! Magistrala de gaz metan, fisurata. 65 de persoane au fost evacuate appeared first on Renasterea…

- Laurențiu Maxim s-a asezat, marți, in fața Parchetului Galați, avand cu el mai multe pancarte. El s-a declarat revoltat de faptul ca este singurul cercetat de polițiști. Protestatarul recunoaște ca in ultimii ani a gazduit fictiv sute de cetațeni moldoveni, dar spune ca autoritațile erau informate…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr un bloc de garsoniere din orasul Targu Neamt, in urma unui incendiu, a anuntat dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt.Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit intr una dintre garsonierele din imobil, din…

- Romani, sclavi in Marea Britanie. Noua muncitori au fost salvati de politia din Devon, in sudul Angliei. Ei traiau in conditii greu de imaginat, a anuntat politia, fara a oferi alte detalii, cu exceptia faptului ca erau incuiati. Potrivit vecinilor, romanii nu se mutasera de mult timp acolo si lucrau…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Un numar de 35 de persoane, dintre care 20 sunt copii, au fost evacuate marti dupa-amiaza dintr-un bloc din orasul Vulcan, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o garsoniera si s-a propagat la izolatia...

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de "propaganda terorista" pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP.

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE, scrie…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Autoritațile turce au arestat zeci de persoane pentru "raspandire de propaganda terorista" cu privire la incursiunile armatei in Siria, conform unui reportaj al televiziunii de stat. Astfel, numarul acestor deținuți, printre care se afla politicieni, jurnaliști și activiști, se ridica la aproape 100…

- Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marti dintr-un hotel si un club de noapte si doua statii de metrou au fost inchise in urma unor scurgeri de gaze in centrul Londrei, relateaza PA, Reuters si AFP, potrivit agerpres. Statia Charing Cross, pe unde circula zilnic zeci de mii de persoane, a fost…

- Autoritațile au fost nevoite sa evacueze un mall din Florida dupa ce au constatat ca au fost detonate doua dispozitive cu explozibili. Potrivit primelor informații, nicio persoana nu a fost...

- Daca la sfarșit de saptamana drumarii au avut de lucru cu ninsorile din zona de munte a Moldovei, conform avertizarilor meteorologice, incepand cu dimineața de luni, 22 ianuarie 2018, frontul atmosferic se muta spre sudul regiunii, unde se așteapta intensificari ale vantului și ninsori viscolite. Pe…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala. Potrivit Reuters, in Olanda, rafale de pana…

- Autoritatile iraniene au eliberat peste 400 de persoane retinute in protestele antiguvernamentale care au izbucnit in mai multe orase din tara la sfarsitul lunii decembrie, au relatat media de stat, citate de CNN. Douazeci si cinci de persoane au murit si un numar necunoscut de protestatari…

- Alunecarile de teren din aceasta saptamana, din California, s-au soldat cu cel putin 18 morti, au anuntat autoritatile locale, care au precizat ca sapte persoane sunt in continuare disparute, relateaza AFP, citat de News.ro . Cadavrul celei de-a 18-a victime, un barbat de 87 de ani, a fost gasit in…

- Bilantul persoanelor care si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren din sudul Californiei a ajuns la 18 dupa ce echipele de salvare au gasit inca un corp neinsufletit, a anuntat vineri seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. Corpul unui barbat in varsta de…

- Zeci de persoane erau in continuare date disparute joi, dupa ce alunecarile de teren au cauzat moartea a cel putin 17 oameni in sudul Californiei, distrugand numeroase case si facand inaccesibile axe rutiere importante, informeaza AFP. "Sunt 43 de persoane pe care le cautam pentru a sti…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Cel putin 17 persoane au murit in urma ploilor abudente din sudul Californiei care au dus la inundatii si aluncari de teren, a anuntat, miercuri, seriful din Santa Barbara, Bill Brown, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Numarul persoanelor decedate in urma alunecarilor de teren produse in sudul Californiei a crescut la 17, a anuntat seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. ''Este o coincidenta ca se intampla sa avem 17 decese si 17 persoane disparute'', a spus Brown…

- Cel putin 17 persoane au murit in urma ploilor abudente din sudul Californiei care au dus la inundatii si aluncari de teren, a anuntat, miercuri, seriful din Santa Barbara, Bill Brown, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site ul postului BBC, preluat de Romania TV.Autoritatile au raportat ca alte…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntam cu tristete ca…

- Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața in sudul statului California, in urma unor alunecari de teren devastatoare. Oficialii locali au descris scena ca una de pe fronturile Primului Razboi Mondial, iar autoritațile au avertizat ca bilanțul ar putea sa creasca, in contextul in care cel puțin 20 de oameni…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP. "Anuntam cu tristete ca 13 decese sunt…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site-ul postului BBC.

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- In timp ce California se confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada a anului, Vestul mijlociu al SUA, care cuprinde statele central-nordice ale tarii, dar si regiuni din nord-est sunt afectate de o masa de aer polar , cu temperaturi diurne ce ajung cu greu la -10 grade Celsius.…

- Temperaturile inregistrate in unele zone din sudul Californiei au doborat, vineri, recordul de caldura pentru aceasta perioada, conform unui anunt al Serviciului american de meteorologie (NWS) din Los Angeles, citat sambata de DPA. ''Cu o temperatura maxima de 85 grade (Fahrenheit)…

- Propietarul si administratorul complexului din orasul sud-coreean Jecheon, in care 29 de persoane au murit in urma unui incendiu, au fost arestati de autoritatile sud-coreene, fiind acuzati pentru nerespectarea unor masuri de siguranta, a anuntat, marti, politia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile din Turcia au demis duminica peste 2.700 de persoane care lucrau in institutii publice, acuzandu-le de legaturi cu "organizatii teroriste", un nou val de epurari dupa lovitura ratata de stat din 2016, scrie AFP.

- Serviciul meteorologic PAGASA a informat in ultimul sau buletin din cursul diminetii ca Tembin s-a indepartat de arhipelagul filipinez astfel incat alerta de taifun a fost retrasa.Potrivit PAGASA, Tembin a lasat in urma arhipelagul dupa ce a trecut prin insula sudica Palawan, insotit de…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, relateaza duminica agentiile EFE si AFP. Serviciul…

- In ultima saptamana, peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate de autoritatile…

- Accident grav, sambata dimineata, pe DN7. Autoritatile au declansat planul rosu de interventie, dupa ce un TIR s-a ciocnit cu un microbuz in care se aflau 9 persoane. In urma accidentului, 4 persoane au fost ranite grav, iar alte 5 au suferit diferite traumatisme sau atacuri de panica. A