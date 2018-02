Stiri pe aceeasi tema

- Ahmad Khan Rahimi, cetatean american de origine afgana, a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in anul 2016, in cartierul Chelsea din New York, soldate cu ranirea a 30 de persoane, potrivit site-ului postului BBC News online.

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- In 17 septembrie 2016, Rahimi a amplasat doua bombe in Manhattan. Doar una dintre ele a explodat si a ranit 31 de oameni. A fost primul atentat la New York, dupa cele din 11 septembrie 2011. Rahimi, in varsta de 30 de ani, a intrat in Statele Unite in 1995, impreuna cu familia, si a obtinut…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un barbat din New York a fost condamnat marti la 18 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a incercat sa acorde sprijin material Statului Islamic, a anuntat Departamentul american al Justitiei, informeaza dpa si Reuters. Munther Omar Saleh, in varsta de 22 de ani, a conspirat pentru sustinerea…

- Din pacate veștile despre soarta marii artiste Gigi Marga, cantareața care a incantat multe generații de romani, nu sunt tocmai bune. La aproape 89 de ani solista a fost gasita mai mult moarta decat vie, in condiții inumane, aproape imobilizata in apartamentul in care locuia cu chirie in Woodside, New…

- Barbatul care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, a ucis un barbat si a ranit alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Darren Osborne, un galez in varsta de 48 de ani, a pledat nevinovat…

- Un englez considerat erou dupa atacul de pe Manchester Arena, pentru ca ar fi acordat ajutor victimelor, a fost condamnat pentru ca a furat bunuri de la raniti, relateaza Reuters. Christopher Parker le-a spus reporterilor ca, dupa explozie, a sarit in ajutorul unei fete si al unei femei grav ranite…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua persoane…

- Kircho Kirov, fost director al agentiei de spionaj extern din Bulgaria, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare intr-un caz in care este acuzat ca ar fi deturnat fonduri publice de aproximativ 2,5 milioane de euro in perioada 2007-2011, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Un tribunal din Georgia l-a condamnat pe fostul lider Mihai Saakasvili, in absenta, la trei ani de inchisoare pentru incercarea de a acoperi deovezile cu privire la uciderea unui bancher georgian in timpul mandatului sau de presedinte - un verdict pe care l-a denuntat ca fiind ilegal, relateaza Reuters.

- Autoritatile din New York investesc 50 de milioane de dolari pentru protejarea locuitorilor si turistilor de atacuri teroriste. 1.500 de stilpi metalici vor fi amplasati de-a lungul celor mai circulate artere pietonale si in pietele orasului. Scopul e de a bloca accesul masinilor in zonele respective.…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatuls a fost adus din Penitenciarul Colibasi…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatul a fost adus din Penitenciarul Colibasi in stare critica,…

- "Vinny", celebrul mafiot din New York, recunoscut ca boss-ul familiei Bonanno, a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru ca a ordonat asasinarea unui barbat care i-a taiat calea in trafic. Este pentru prima data cand va face inchisoare desi a avut mai multe procese, dar nu au putut fi probate…

- O locuitoare a statului New York din Statele Unite a cumparat un bilet de loterie ciștigator in timp ce statea la coada pentru a verifica alte bilete la chioșc, transmite Agenția UPI. Nicolina Pitruzzella, in virsta de 55 de ani, a comunicat publicației ca a decis sa-i cedeze rindul unui alt barbat,…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, scrie digi24.ro.

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea, anul trecut, a unei femei care facea jogging in sud-vestul Germaniei, relateaza The Associated Press.Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca in legatura…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie, fiind considerat un infractor extrem de periculos. Barbatul a pierdut apelul si va incepe executarea sentintei, potrivit...

- Alexei Ulyukaev a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat ca ar fi luat o mita de 2 milioane de dolari de la Igor Sevhin, CEO al Rosneft, celui mai mare producator de petrrol din Rusia, relateaza Reuters si AFP.

- Un student din Iași, care și-a injunghiat mortal doi colegi și a dat foc unei camere de camin in 2015, și-a primit sentința data de judecatorii de la Tribunalul Iași. Aceștia au decis ca tanarul sa-și petreaca tot restul vieții dupa gratii. Decizia nu este inca definitiva șși poate fi atacata la…

- Studentul care a ucis un coleg de camera si a ranit grav un altul, a fost condamnat la inchisoare pe viata. Decizia luata astazi de catre judecatorii de la Tribunalul Iasi nu este definitiva

- Studentul care a ucis un coleg de camera si a ranit grav un altul, a fost condamnat la inchisoare pe viata. Decizia luata astazi de catre judecatorii de la Tribunalul Iasi nu este definitiva

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a anuntat luni pe Twitter ca intervenea in urma unor informatii cu privire la o explozie de origine necunoscuta in centrul cartierului Manhattan, la intersectia 42nd Street cu 8th Avenue, relateaza Reuters.

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Ultimul sezon al serialului „House of Cards” se va concentra pe personajul interpretat de Robin Wright, prima femeie presedinte din Statele Unite ale Americii in acest show, iar productia va incepe in 2018, dupa incheierea colaborarii cu actorul Kevin Spacey, a anuntat Netflix, informeaza Reuters,…

- O mașina a intrat în mulțime, în Manhattan, New York, Statele Unite, iar în urma incidentului, cel puțin șase persoane au fost ranite. Autoturismul a intrat frontal într-o mulțime, iar la fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție, șoferul…

- Ilie Nastase s-a declarat afectat de moartea regelui Mihai, pe care l-a cunoscut in anii "90, in timpul unei vizite in Statele Unite. "Am auzit ca a murit. Am un mare regret. Prefer sa nu comentez, nu mai au niciun farmec poveștile acum. L-am cunoscut, am fost cu dansul și la New York, intr-o excursie…

- Supranumit „Macelarul din Bosnia", fostul lider militar al sarbilor bosniaci, Ratko Mladici, a fost condamnat la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. ...

- Ratko Mladici, fostul sef al armatei sarbe bosniace, a fost gasit vinovat de genocid in timpul razboiului bosniac din anii 1990. El a fost condamnat la inchisoare pe viata, noteaza BBC. Cunoscut sub numele de "Macelarul din Bosnia", Ratko Mladici s-a confruntat cu 11 capete de acuzare,…

- Fostul lider militar al sarbilor bosniaci Ratko Mladic a fost condamnat la inchisoare pe viața, azi, dupa ce a fost declarat vinovat de genocid, pentru atrocitațile comise in timpul razboiului bosniac din 1992-1995, anunța CNN.

- Tribunalul Penal International (TPI) pentru fosta Iugoslavie l-a condamnat pe viața pe fostul sef militar al sarbilor in Bosnia Ratko Mladic, gasit a vinovat de genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii....

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de Tribunalul Penal International de la Haga, care l-a declarat vinovat pentru zece capete de acuzare, printre care genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii, anunta AFP.

- Afectat de trei accidente vasculare cerebrale, cel supranumit ”calaul Balcanilor” este, la varsta de 74 de ani, ultimul acuzat important de TPI, infiintat in 1993 cu scopul de a judeca persoane suspectate de comiterea unor crime de razboi in timpul conflictelor din Balcani. Mladici a fost…

- Fostul lider militar al sarbilor bosniaci Ratko Mladic a fost condamnat la inchisoare pe viața, azi, dupa ce a fost declarat vinovat de genocid, pentru atrocitațile comise in timpul razboiului bosniac din 1992-1995, anunța CNN.

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care și pentru genocid, la inchisoare pe viața, informeaza Reuters. Mladic era inculpat pentru…

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care și pentru genocid, la inchisoare pe viața, informeaza Reuters. Mladic era inculpat pentru…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au admis azi cererea de transfer intr un penitenciar pe teritoriul Romaniei a unui imigrant roman din Italia, condamnat initial la inchisoare pe viata, pentru crima. Azi, instanta a recunoscut sentinta penala nr.790 2012 pronuntata la data de 04.11.2012 de Judecatorul…