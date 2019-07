SUA: Autorităţile încep duminică o campanie de reţinere a imigranţilor ilegali Raziile vor fi desfasurate de agenti ai autoritatii americane pentru controlul imigratiei si vamilor (ICE), incepand din 14 iulie, au declarat pentru New York Times fosti si actuali oficiali din Departamentul securitatii interne care au dorit sa li se pastreze anonimatul. Potrivit acestora, sunt vizati cel putin 2000 de imigranti care au ramas ilegal in SUA, desi au primit ordine de expulzare. La 5 iulie, presedintele Trump a indicat ca vor incepe "cat de curand" actiuni de "inlaturare" a imigrantilor, operatiune preconizata initial pentru luna trecuta, dar amanata dupa ce data… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

