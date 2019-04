Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a susținut marți, intr-o declarație de presa, ca „atacurile nefondate” la adresa sa au legatura cu candidatura sa pentru un nou mandat la șefia Parchetului General. Mai mult, acesta a subliniat ca, in perioada la care unele instituții de presa au facut referire,…

- Comisia de Control SRI a intrat intr-un con de umbra, dar scandalul intre putere și opoziție continua. Deputatul USR, Lucian Viziteu, il acuza pe Claudiu Manda ca singurul sau rol la conducerea Comisiei SRI a fost sa faciliteze negocierile intre Liviu Dragnea și conducerea SRI, iar pentru ca s-a…

- Regretatul Michal Jackson nu are liniște nici in pamant. Documentarul in care este acuzat de pedofilie de catre doua victime a starnit valuri de controverse in spațiul public, iar acum lumea s-a imparțit in doua tabere.

- Scandalul din jurul acuzațiilor de pedofilie aduse lui Michael Jackson nu pare sa se sfarșeasca prea curand. Pe fondul difuzarii, in curand, a unui documentar cu aceasta tema, familia „Regelui Pop” da in judecata televiziunea care il va face public.