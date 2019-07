Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, a acceptat sa fie audiat de o comisie a Senatului in luna iunie in cadrul anchetei privind un posibil amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016. Donald Trump Jr., in varsta de 41 de ani, a fost convocat de Comisia…

- Comisia pentru Informatii, controlata de republicani, l-a convocat pe Donald Trump Jr. pentru a reveni asupra anumitor puncte ale anchetei efectuate de procurorul special Robert Mueller si care s-a incheiat fara a gasi vreo dovada a unei intelegeri secrete intre Moscova si anturajul presedintelui…

- Democratii din Congresul SUA au facut luni un nou demers preliminar citarii pentru ultraj a ministrului justitiei, William Barr, care a refuzat sa prezinte o versiune necenzurata a raportului procurorului special Robert Mueller, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a dat ordin!…

- Democratii din Congresul SUA au facut luni un nou demers preliminar citarii pentru ultraj a ministrului justitiei, William Barr, care a refuzat sa prezinte o versiune necenzurata a raportului procurorului special Robert Mueller, transmite Reuters. Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor…

- Presedintele democrat al Comisiei juridice a Camerei Reprezentantilor Jerry Nadler a declarat miercuri ca s-a ajuns la o intelegere ca procurorul special Robert Mueller sa depuna marturie in Congres cu privire la ancheta sa referitoare la ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din…

- Presedintele Comisiei Juridice a Camerei Reprezentantilor din Congresul american, democratul Jerry Nadler, l-a convocat pe Don McGahn, fost consilier la Casa Alba, pentru a depune marturie in legatura cu posibila obstructionare a justitiei de catre presedintele Donald Trump in ancheta condusa de procurorul…

- O senatoare democrata din Massachusetts, Elizabeth Warren, a devenit vineri primul candidat la Casa Alba care a cerut începerea procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru obstrucționarea justiției, dupa ce raportul de 448 de pagini al procurorului special Mueller a…

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ancheta sa privind rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a furnizat detalii ample despre eforturile președintelui Donald Trump de a împiedica demersul, oferind democraților muniție din plin împotriva republicanilor,…