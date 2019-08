Avioane B-2 Spirit, invizibile pe radare, au sosit marti in Europa pentru misiuni de antrenare cu aliatii, a transmis Comandamentul SUA in Europa (EUCOM), citat de publicatia Stars & Stripes.



Avioanele si personalul aferent provin de la Baza aeriana 509 (statul american Missouri) si au ajuns in Unitatea Fortelor Aeriene Regale Fairford, in Marea Britanie.

Avioanele de tip B-2 Spirit pot transporta inclusiv bombe nucleare, au autonomie mare si pot evita sisteme antiaeriene sofisticate.