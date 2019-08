Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia 'va fi constransa' sa produca noi rachete interzise prin Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), cu raza scurta si medie de actiune cu lansare de la sol, dupa ce Washingtonul si Moscova s-au retras oficial la 2 august din acest…

- SUA si Rusia se retrag oficial din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), au confirmat vineri seara SUA, dupa ce au acuzat din nou Rusia de incalcarea acestui pact bilateral incheiata la sfarsitul Razboiului Rece, insistand ca Moscova...

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a declarat sambata ca este in favoarea desfasurarii relativ curand in Asia de rachete terestre cu raza medie de actiune. Declaratia a fost facuta la o zi dupa ce Statele Unite s-au retras din Tratatul privind eliminarea fortelor nucleare intermediare (INF)…

- Iranul a efectuat un test cu o racheta avand raza medie de actiune, prin ignorarea apelurilor Administratiei Donald Trump, au afirmat vineri oficiali din Statele Unite citati de agentia MEDIAFAX.Conform surselor citate, testul balistic a fost efectuat in interiorul Iranului. Racheta testata…

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit dpa si AFP, potrivit agerpres.ro."Nu avem…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…