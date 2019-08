Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul local din Gibraltar a respins duminica o solicitare a SUA de a retine petrolierul iranian care se pregateste sa paraseasca apele sale teritoriale, justificand aceasta decizie prin faptul ca sanctiunile americane nu sunt aplicabile Uniunii Europene, transmite AFP, citata de Agerpres. ''In virtutea…

- Teritoriul britanic al Gibraltarului va elibera joi petrolierul iranian sechestrat in luna iulie de Marina regala in Marea Mediterana, scrie ziarul The Sun, citand surse apropiate de ministrul-sef al Gibraltarului, Fabian Picardo, transmite Reuters. Picardo nu va solicita reinnoirea ordinului de retinere…

- Iranul va securiza Strâmtoarea Hormuz și nu va permite niciun fel de perturbare a transportului maritim în respectiva regiune, a declarat Abbas Araqchi, adjunctul ministrului iranian de Externe, potrivit Mediafax citând Reuters. Declarația oficialului iranian a fost facuta marți,…

- Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat, vineri, capturarea unui petrolier britanic in Stramtoarea Hormuz, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Nava Stena Impero a fost oprita de Gardienii Revolutiei pentru "nerespectarea codului maritim international, la solicitarea Autoritatii portuare…

- Petrolierul ''Grace 1'', suspectat ca transporta petrol catre Siria incalcand astfel sanctiunile internationale impotriva acestei tari, a fost oprit joi in largul Gibraltarului, potrivit autoritatilor spaniole operatiunea fiind executata de catre britanici in urma unei solicitari a Statelor Unite.Conform…

- Petrolierul ''Grace 1'', suspectat ca transporta petrol catre Siria incalcand astfel sanctiunile internationale impotriva acestei tari, a fost oprit joi in largul Gibraltarului, potrivit autoritatilor spaniole operatiunea fiind executata de catre britanici in urma unei solicitari a Statelor Unite.…

- Sechestrarea, joi, in largul teritoriului britanic Gibraltar, a unei nave iraniene suspectate ca livreaza petrol Siriei este o "veste excelenta", a comentat consilierul prezidential american pentru securitate nationala, John Bolton, relateaza AFP. "Marea Britanie a interceptat superpetrolierul…

- Conferinta este organizata intr-un moment in care tensiunile dintre SUA si Iran au crescut in ultimele zile ca urmare a doborarii unei drone americane de catre Iran si a anuntului ulterior al SUA referitoare la aplicarea de noi sanctiuni regimului de la Teheran. Premierul israelian Benjamin Netanyahu…